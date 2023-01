Het prijsplafond: De meest gestelde vragen én antwoorden Vandaag • leestijd 3 minuten • 148 keer bekeken • bewaren

Het prijsplafond zou de energieprijzen moeten drukken, toch regent het bij Kassa klachten over de torenhoge energierekening. We ontvangen heel veel schrijnende verhalen. Sommigen mensen durven nauwelijks de kachel aan te zetten en zitten in de kou. Wij geven antwoord op de meest gestelde vragen en helpen je graag verder.

Hieronder een overzicht van een aantal vragen – én antwoorden! – die Kassa de afgelopen tijd heeft ontvangen

1. Loont het om over te stappen naar een andere energieleverancier?

Ondanks het prijsplafond kan het lonen om over te stappen. Vooral als je in 2023 meer dan 1200 m³ gas en/of 2900 kWh stroom verbruikt. Dan betaal je namelijk de prijs van het contract.

Hoe verder boven het prijsplafond van € 1,45 per m³ gas en € 0,40 per kWh stroom, hoe groter de kans dat overstappen loont. Want er zitten momenteel forse prijsverschillen tussen de energieleveranciers. Wie nu overstapt, kan volgens energievergelijker Gaslicht.com tot wel veertig procent goedkoper uit zijn.

Kassa publiceerde afgelopen najaar een uitgebreid artikel over het prijsplafond en allerlei compensatieregelingen. Wil je meer lezen over het prijsplafond? Lees dan onderstaande artikel.

2. Hoe kan het dat de ene aanbieder op dit moment goedkoper is dan de andere?

Dat heeft te maken met het moment waarop zij gas hebben ingekocht. De energieprijzen op de handelsmarkten daalden de afgelopen weken stevig en dat is terug te zien in de tarieven die energiebedrijven nieuwe klanten aanbieden.

3. Bij veel aanbieders kun je het contract niet vastzetten. Moet je dat doen zodra dat kan?

Deze vraag is lastig te beantwoorden. Dit hangt onder meer af van de verwachtingen van de toekomstige energieprijzen. Als de prijzen stijgen, zit je goed, maar ze zouden ook zomaar kunnen dalen.

Doe dus goed onderzoek voordat je een vast contract afsluit. Want aan zo’n contract voortijdig stopzetten, zijn kosten verbonden. Het voordeel van een variabel contract is dat het kosteloos opzegbaar is.

4. Is een dynamisch energiecontract aan te raden?

Leveranciers bepalen in dit geval de energieprijs aan de hand van de inkoopprijs van energie op de beurs. Het tarief voor elektriciteit kan per uur geschillen. En voor gas elke dag. Het kan goedkoper, maar ook duurder zijn.

Zelf zeggen de leveranciers: "U ontvangt bij een dynamische aanbieder geen welkomstbonus om klant te worden, u betaalt simpelweg altijd het laagste tarief."

5. Ik heb geïnvesteerd in een warmtepomp en zonnepanelen en ben toch duurder uit. Hoe zit dat?

Het elektriciteitsverbruik dat onder het prijsplafond valt, is verhoogd van 2.400 kWh tot 2.900 kWh. Wie zonnepanelen heeft, kan hopelijk besparen door zelf energie op te wekken. Maar hoe je het ook wendt of keert, de verwachte energiewinst valt ondanks de verduurzaming natuurlijk enorm tegen.

6. Waarom geldt het prijsplafond niet voor woningen met blokverwarming?

Het individuele verbruik van huishoudens die op een (centrale) verwarming aangesloten zitten, zoals blokverwarming in grote flats, valt niet goed te meten. Omdat het prijsplafond niet goed aansluit bij huishoudens die gebruik maken van blokverwarming, waarbij meerdere huishoudens achter 1 aansluiting zitten, onderzoekt het kabinet ook of er alternatieve mogelijkheden zijn om hen in dezelfde mate te ondersteunen. Deze maatregelen zullen met terugwerkende kracht gelden.

7. Zijn mensen met stadsverwarming die gasloos wonen ondanks het prijsplafond duurder uit?

Het prijsplafond geldt ook voor stadsverwarming. Tot een verbruik van 37 GJ betalen bewoners vanaf 1 januari 2023 maximaal € 47,39 per GJ.

Waar huishoudens bij gas kunnen kiezen uit verschillende concurrerende aanbieders, is er bij stadsverwarming echter geen keuze. In iedere stad heeft één aanbieder het alleenrecht, waardoor zij niet kunnen profiteren van scherpe aanbiedingen.

8. Hoe zit het met de 'dubbele meter' met zowel een piek- als een daltarief?

Het prijsplafond maakt geen onderscheid tussen het dal- en piektarief. Dus als je dal- of piektarief hoger is dan het maximale tarief van het prijsplafond, betaal je het tarief van het prijsplafond. Maar ook hier geldt: als je meer verbruikt, moet je het tarief van je energieleverancier betalen, en dan is er natuurlijk wel een verschil tussen het dal- en piektarief.