Wehkamp gaat retourkosten vragen voor terugsturen artikelen

Wehkamp start op korte termijn met geld vragen voor het terugsturen van artikelen. Het online warenhuis gaat daar 50 eurocent per bestelling voor rekenen, kondigt topman Graham Harris vandaag in het AD .

Een precieze datum is er nog niet, maar volgens Harris is invoering van retourkosten "een kwestie van maanden."

Volgens Harris zijn de 0,50 euro overigens niet kostendekkend. Een retourartikel verwerken kost Wehkkamp 2 euro. Vooral kleding wordt vaak weer teruggestuurd door klanten, die soms drie of vier kledingstukken bestellen in verschillende maten om zo de juiste maat te vinden. "Het aantal retourartikelen van klanten is soms shocking", aldus de Wehkamp-topman in het AD.