Wat doet 2024 met je portemonnee? Netto meer loon, toeslagen hoger, energie duurder 29-12-2023 • leestijd 4 minuten • 19757 keer bekeken • bewaren

Wat wordt er allemaal anders in 2024 en welke invloed heeft dat op jouw portemonnee? Veranderingen kosten (helaas) vaak geld, maar soms valt er ook voordeel te behalen. Een overzicht van plussen en minnen vind je in dit artikel. Een tipje van de sluier: postzegels plakken en pakketjes versturen wordt duurder, werkenden houden netto meer over, diverse toeslagen gaan omhoog, net als de accijnzen op drank en tabak.

De kosten voor energie

Energiebelasting op gas hoger op stroom lager

Het kabinet verhoogt de energiebelasting op aardgas en verlaagt de energiebelasting voor elektriciteit.

De energiebelasting op gas komt in 2024 uit op 0,7054 euro per kuub (inclusief btw). Dat is een stijging van circa 10 cent in vergelijking met 2023. Voor stroom gaat de energiebelasting iets omlaag, naar 0,13164 euro per kWh (inclusief btw). Dat is een daling van circa 2 cent per kWh. De overheid wil hiermee huishoudens stimuleren om vaker te kiezen voor elektrische en duurzamere warmteopties, zoals warmtepompen of aardwarmte.

Geen prijsplafond en energietoeslag meer

Het voorbije jaar heeft de overheid een prijsplafond voor gas en elektriciteit ingesteld. Dit was bedoeld om huishoudens te beschermen tegen extreem hoge energieprijzen. In 2024 is er geen prijsplafond meer.

Ook de extra financiële steun ín de vorm van een energietoeslag, die door gemeenten werd verstrekt aan huishoudens onder een bepaalde inkomensgrens, vervalt.

Hogere netbeheerkosten

De netbeheerders verhogen hun tarieven in 2024. Je betaalt, via jouw energieleverancier, maandelijks een bedrag aan netbeheerkosten voor onder andere transport van energie en huur van de meter. Het hangt af van je netbeheerder hoe hoog de stijging uitpakt. Het zal een bedrag tussen de circa 5 en 10 euro extra per maand zijn.

Inkomen en toeslagen

Minimumloon per uur voor alle werknemers

Per 1 januari 2024 gaat het minimumloon omhoog met 3,75 procent. De werkgever is volgens de wet voortaan verplicht om werknemers per uur minimaal het minimumuurloon te betalen. Dit bedraagt 13,27 euro bruto per uur voor iedereen van 21 jaar en ouder.

AOW in 2024 hoger

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is de basispensioenregeling van Nederland. De AOW stijgt in 2024 mee met het netto minimumloon. De hoogte van je AOW-uitkering hangt af van je persoonlijke situatie. Wie alleen is, krijgt een hogere uitkering dan wie gehuwd of samenwonend is. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank kun je een berekening maken van het AOW-bedrag.

AOW-leeftijd ook weer hoger

Omdat we steeds langer leven, wordt de leeftijd waarop je AOW krijgt telkens iets opgeschoven. Per 1 januari 2024 stijgt de AOW-leeftijd naar 67 jaar (dat was 66 jaar en 10 maanden).

Eerder pensioen opbouwen

Door een verandering in de Pensioenwet wordt de minimumleeftijd waarop een werknemer mee gaat doen aan de pensioenregeling verlaagd van 21 jaar naar 18 jaar. De wijziging gaat in per 1 januari.

Werkenden krijgen netto meer

Het merendeel van de werkenden gaat er in het nieuwe jaar in nettosalaris op vooruit. Dat is te danken aan de verhoging van de heffingskortingen, oftewel inkomensafhankelijke kortingen op belastingen. Een voorbeeld: heb je een modaal salaris van zo’n 3400 euro bruto? Dan krijg je in 2024 ongeveer 80 euro per maand netto meer. Hoe lager je brutosalaris? Des te meer netto erbij komt. <Tekst gaat verder onder deze link>

Meeste toeslagen hoger

Huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of het kindgebonden budget. Meer dan de helft van de Nederlanders ontvangt minstens één van deze toeslagen. Alleen de zorgtoeslag valt lager uit. Dat komt omdat deze in 2023 eenmalig extra is verhoogd; die extra verhoging vervalt per 1 januari 2024. De bedragen van de huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget gaan in 2024 omhoog. <Tekst gaat verder onder deze link>

Kilometervergoeding iets hoger

De maximale kilometervergoeding voor reiskosten gaat in 2024 omhoog van 0,21 naar 0,23 euro. De werkgever kan deze verstrekken voor reizen met eigen vervoer, voor carpoolen of voor reizen met het openbaar vervoer.

Wonen

Maximale huurverhoging

De toegestane jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector is vanaf 1 januari 2024 maximaal 5,5 procent. Op 1 mei loopt een maatregel af die huurder moet beschermen tegen excessieve huurverhogingen. Mogelijk verlengt het al dan niet demissionaire kabinet die maatregel zodat huurders langer beschermd worden.

Woon je in een woning van een woningcorporatie? Huurprijzen van woningen in de gereguleerde sector mogen vanaf 1 juli 2024 met maximaal 5,8 procent stijgen. In praktijk gaan veel huren minder hard omhoog. Heb je echter een hoger inkomen? Dan kun je een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen die uitkomt bóven de 5,8 procent.

Meer hypotheek alleenstaanden en voor 'duurzame' huizen

Alleenstaanden die meer dan 28.000 euro per jaar verdienen, mogen 16.000 euro meer gaan lenen. Ook mensen met een studieschuld kunnen in 2024 meer lenen.

De leennormen voor een hypotheek worden nog verder verruimd in het nieuwe jaar: huishoudens krijgen meer leenruimte voor de koop van een energiezuinige woning en voor het verduurzamen van de eigen woning.

Woonlasten voor woningeigenaren omhoog

Wie een eigen woning heeft, betaalt in 2024 meer aan gemeentelijke belastingen en heffingen, heeft Vereniging Eigen Huis becijferd. Woningeigenaren zijn daar gemiddeld genomen 938 euro aan kwijt, dat is 51 euro meer dan in 2023.

Divers

Accijns op tabak en alcohol hoger

In 2024 gaat de belasting op alcohol en tabak omhoog. Een kratje bier wordt bijvoorbeeld zo'n 0,27 euro duurder, omdat de alcoholaccijnzen 8 procent hoger worden.

Per pakje van 20 sigaretten stijgt de accijns (let wel, vanaf 1 april) van 5,87 naar 7,81 euro. Een pakje sigaretten gaat ongeveer 11,10 euro kosten.

Belastingvrij schenken aan kinderen

Ouders mogen kinderen jaarlijks belastingvrij een bedrag schenken. In 2023 was dat 6035 euro, in 2024 wordt dat bedrag 6630 euro.

Verkeersboetes 10 procent hoger

Ben je een keer, al dan niet per ongeluk, geen heer of dame in het verkeer en word je daarvoor bestraft? Dan ben je in 2024 10 procent meer kwijt aan een verkeersboete.

Uniforme USB-C-aansluiting voor apparaten

Worstel jij ook nog steeds met verschillende soorten oplaadkabeltjes voor diverse apparaten? Daar gaat vanaf 2024 een eind aan gaan komen. Het duurt nog even, maar per 28 december moeten nieuwe apparaten op de Nederlandse markt verplicht gebruikmaken van een USB-C-aansluiting voor het opladen.

Post versturen wordt duurder in het nieuwe jaar