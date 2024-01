Onderzoek VEH: Woonlasten voor woningeigenaren omhoog in 2024

21 dec. 2023 - 0:35

Voor het overgrote deel van de particuliere woningverhuurders die op die wijze in hun inkomen voorzien en die woningen doorgaans altijd met redelijke huren verhuurden behalve dan de sociale woningen waar vrijwel altijd geld bij moet-zeker tegenwoordig- is het financieel niet langer haalbaar om te blijven verhuren. Dit m.n. door de roverheid die denkt dat elke verhuurder in dit land een huisjesmelker pf pandjesbaas is die huurders het vel over de oren trekt en ze in schimmelige vochtige woningen laat wonen. Dit is een enorme frame die met name door de PvdA en De Woonbond in gang is gezet doch volkomen conflicteert met de realiteit. Misstanden op de woningmarkt zijn er altijd geweest en zulllen hoogstwaarschijnlijk nog lang blijven bestaan maar de overgrote meerderheid van verhuurders zijn mensen met voldoende verantwoordelijkheidsgevoelt.o.v. hun huurders. De verhuurder die tegenwoordig tegen lage huren verhuurt is echter door de idiotie van m.n. staatssecretaris Marnix van Rij zwaar de klos. Die heeft namelijk bedacht om per 01-01-2023 de volledige WOZ-waarde als vermogen te belasten i.p. een huurwaarde ratio waarbij de jaarhuur als % van de WOZ waarde wordt ingebracht en je naarmate de huur lager is je ook minder WOZ waarde als vermogensbestand wordt toegerekend. Resumé: de verhuurder moet belasting betalen alsof de woning direct leeg verkocht kan worden = WOZ waarde. De belasting wordt hoger dan 't bruto rendement en dan zijn de exploitatiekosten nog niet eens ingebracht.

