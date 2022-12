Vrees Vastelastenbond: Lagere energieprijs niet of laat doorberekend aan klant

30 dec. 2022 - 14:37

Mijn vaste contract bij Greenchoice loopt af per 31 december 2022. De informatie over de nieuwe tarieven per 2023 bij Greenchoice is slecht. Een uitgebreide berekening rekening houdend met het energieplafond ontbreekt. Ook zie ik niet (ik heb zonnepanelen) wat de terugleveringsvergoeding is. Enigszins verborgen in een tekst vind ik dat dit 11,5 cnt per Kwh zou zijn is (extreem laag) Een paar dagen terug werd bekend gemaakt dat mijn voorlopige termijn bedrag € 185 wordt, zonder een berekening waar dat op gebaseerd is. Voordien was dat € 55, dus dat is gezien de situatie helemaal niet slecht. Alleen ik betwijfel of ik dat straks ook maar € 185 ga betalen. Voorheen gebruikte ik altijd de vergelijkings websites, zoals gaslicht.com of independer.nl maar er is er geen een die op dit moment nog functioneert. Ik heb nog bij een paar andere energieleveranciers mijn gegevens ingevuld, het resultaat is ook onduidelijk behalve het termijnbedrag van € 198 bij Budget energie, en € 234 bij Engie. Wat ik heel vreemd vind, omdat de tarieven lager zijn (en de terugleveringvergoeding hoger is) bij deze beide providers. Ik ben er ook achter gekomen dat overstappen per 1 januari onmogelijk is. Tussen de eind datum van het oude en de start datum van het nieuwe contract moet minimaal 30 zitten. De netbeheerder (Liander) heeft zoveel tijd nodig om dit administratief af te kunnen handelen. Er is een speciale spoedprocedure die je kan starten, maar dit gaat zo vaak fout die ellende wil ik niet.