Verborgen armoede: Werkende armen komen financieel in de problemen

Armoede was hét onderwerp van 2022. Door de inflatie en hoge energierekeningen kwamen steeds meer mensen in de knel. De overheid leek zich niet bewust van de steeds grotere problemen waar mensen in terecht kwamen. Dus lanceerden wij de 40 miljoen keer bekeken hashtag #IkRedHetNietMeer. Mensen lieten massaal weten dat ze niet of bijna niet meer rondkwamen. Door de torenhoge inflatie werden de boodschappen en de energierekening voor veel huishoudens vorig jaar onbetaalbaar.

Kassa wilde deze groep mensen graag een gezicht geven en verzamelde een groot aantal – soms schrijnende – verhalen. Deze verhalen werden door ons gebundeld en aan het kabinet overhandigd.

Het kabinet kwam met een recordbedrag aan koopkrachtmaatregelen. Voor veel mensen betekent dit dat ze nu iets meer geld te besteden hebben. Maar is het genoeg?

Bekijk hieronder de eerdere reportage waarin we de gebundelde verhalen overhandigden aan kabinetsleden.

Armoedegrens: Ook werkende mensen zijn de pineut

Over armoede is een hoop gezegd en geschreven, maar wanneer leef je in armoede? Als je een zelfstandig huishouden runt en je rond moet komen van 1533 euro netto per maand, val je onder de armoedegrens. Althans, volgens het Centraal Planbureau zal de armoedegrens daar in 2023 op komen te liggen.

Dat betekent in een groot deel van de gevallen dat je niet genoeg geld overhoudt om alles te betalen voor essentiële zaken zoals wonen, verwarming, kleding en voeding. En dan wordt rondkomen een bijzonder grote uitdaging: de helft van de mensen in armoede komt per maand meer dan 167 euro tekort.

In 2023 leven naar schatting 830.000 mensen onder de armoedegrens, waarvan 220.000 kinderen. Van de Nederlanders die leven in armoede, zijn ongeveer 134.000 huishoudens uitkeringsgerechtigd. Maar er is ook een grote groep huishoudens – meer specifiek 170.000 – die ondanks een arbeidsbetrekking tóch in armoede leven.

Koopkrachtmaatregelen: Is het genoeg, of toch niet?

Het kabinet komt dit jaar met een groot pakket aan koopkrachtmaatregelen. Maar is het genoeg? Mensen met een uitkering worden geholpen met toeslagen en energiebonussen, de uitkeringen en het minimumloon zijn met 10,5% omhooggegaan.

Maar er is een steeds grotere groep mensen die het niet redt en die niet in zicht van de overheid is omdat ze een inkomen hebben dat net boven het bestaansminimum ligt en ze niet in aanmerking komen voor toeslagen of bonussen. Deze groep, de zogenaamde 'werkende armen', kun je dan ook beschouwen als een onzichtbare groep.

Hoe kan het dat steeds meer mensen die werken tóch niet rond kunnen komen?

Presentatrice Amber Kortzorg: "Zorgverleners, postbezorgers, callcentermedewerkers, mensen in distributiecentra, winkelmedewerkers, kinderopvangpersoneel, schoonmakers: ze werken zich drie slagen in de rondte maar kunnen vaak nauwelijks rondkomen. Terwijl deze mensen ons land draaiende houden. Dat is onbestaanbaar. Wij zullen ons de komende tijd onvermoeibaar inzetten om deze – én meer onderwerpen die door de inflatiecrisis aan het licht komen – te agenderen".

Werkende armen komen niet meer rond

Marga Hubers werkt als chauffeur voor mensen die speciaal vervoer nodig hebben. Ze werkt 28 uur per week en komt van haar salaris niet meer rond. "Ik voel me een arme, werkende Nederlander. Je staat met de rug tegen de muur, je kunt geen kant op."

En, zo vervolgt ze: "Je kan ook niet naar de voedselbank, want je zit nét boven de inkomensgrens. Dat kan tien of twintig euro zijn, maar als je er desondanks net boven zit, heb je alsnog geen recht op voedselhulp".

De werkende armen dreigen zo tussen wal en schip te vallen omdat ze ondanks hun geringe inkomen niet in aanmerking komen voor de toeslagen. Daardoor verliezen ze veel geld.

Nederland verdient beter

Er is inmiddels een nieuw CAO Zorgvervoer en taxi voor Marga en haar collega chauffeurs maar de strijd is nog niet gestreden want de grootste vakbond van Nederland, die strijdt voor het verhogen van de Cao-lonen, heeft niet getekend.

Zakaria Boufangacha: "FNV vindt dat iedereen in Nederland een leefbaar inkomen verdient. Het is van de zotte dat in een rijk land als Nederland, waar de bedrijfswinsten hoog zijn, zoveel mensen in armoede leven. De inflatiecrisis doet daar een flinke schep bovenop en de gewone mensen betalen weer de rekening. Iedereen heeft het recht om te leven in plaats van te overleven. Werkgevers en de politiek doen daar echter veel te weinig voor."

De FNV roept dan ook op tot actie, want: "Nederland verdient beter".

Oproep: Laat van je horen!

Marga Hubers blijft ondertussen strijden voor een hoger loon: "We moeten laten zien dat je als werkende Nederlander ook flinke problemen kan hebben. Dat zijn we aan onszelf verplicht. Daar moeten we iets mee, dus sta op, laat je zien, en laat je horen".

Kassa wil de groep werkende armen een gezicht geven in 2023. Dus heb jij een baan maar kun je toch niet rondkomen. Deel dan je verhaal met #KassaTV via twitter of mail naar kassa@bnnvara.nl. Je kunt ook gebruik maken van het formulier op onderstaande pagina.