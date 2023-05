Vakantie slaat dit jaar grotere deuk in budget

Wie deze zomervakantie naar de zon wil moet flink in de buidel tasten. Met name vliegtickets zijn fors duurder geworden, maar door schaarste betaal je bijvoorbeeld ook voor chalets en appartementen de hoofdprijs, schrijft de Telegraaf .

Door een stapeling van tegenvallers pakt de zomervakantie gemiddeld 13 procent duurder uit dan een jaar eerder. In het toch al dure hoogseizoen betekenen gestegen energieprijzen, de nasleep van corona, de oorlog in Oekraïne en de vliegtaks een prijzige domper.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek dit voorjaar al dat vliegtickets liefst 45 procent duurder zijn geworden in een jaar tijd. Kerosine is fors in prijs gestegen, de hogere vliegtaks telt mee en bovendien is de vraag enorm toegenomen. Zeker naar Azië is dat een probleem. Airlines moeten om Rusland heen vliegen en er worden nog altijd minder toestellen ingezet dan voor corona.