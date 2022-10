Spaarrente in december omhoog bij ING

Afhankelijk van het saldo per rekening gaat de ING per december de spaarrente verhogen. Alle particuliere klanten van de bank zullen dan 0,25 procent rente ontvangen over een spaarsaldo tot 10.000 euro. Dit betekent volgens ING dat het grootste deel van de spaarders deze rente zal ontvangen over hun gehele saldo. Eerder was dat nog 0 procent rente.