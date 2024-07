Rode Kruis: meer mensen vragen uit nood om een boodschappenkaart

Het Rode Kruis ontvangt steeds meer aanvragen voor een boodschappenkaart, waarmee mensen in nood boodschappen kunnen kopen. Deze hulp werd in 2020 gestart tijdens de coronapandemie. "We hebben toen mensen geholpen met het idee dat het aantal hulpvragen daarna af zou nemen, maar het neemt alleen maar toe", verklaart Nicole Batenburg van de hulporganisatie in het NOS Radio 1 Journaal .

Met de kaart kan in de supermarkt en op de markt eten kan worden gekocht. Het Nederlandse Rode Kruis weet niet precies hoeveel mensen de boodschappenkaart nodig hebben. "Als je 1 miljoen kaarten uitdeelt, weet je wel dat 1 miljoen keer iemand is geholpen omdat die persoon niet genoeg geld over had voor voedsel", verklaart woordvoerder Batenburg bij de NOS. "En we weten ook uit onderzoek dat zeker zo'n 450.000 mensen in Nederland leven met verborgen voedselnood. Een groot gedeelte daarvan helpen wij hiermee." Bron: NOS/Rode Kruis