Rabobank verhoogt de spaarrente als eerste grote bank naar 1 procent

Ondanks de oproep van minister Sigrid Kaag zegt woordvoerder Guido Groot van de Rabobank dat de renteverhoging die nu is aangekondigd hier niet aan gelinkt is. Zonder deze oproep was de rente ook verhoogd, zegt hij.

Rabobank behoort tot de vier grootste Nederlandse banken en is hiervan de eerste die met zo'n hoge rente komt. Maar Rabobank is niet de eerste bank die een rente van 1 procent vergoedt. Kleinere banken die in Nederland actief zijn, komen al langer met dergelijke rentepercentages over de brug.