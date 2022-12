Rabobank: "Prijzen in supermarkt zullen de komende maanden stijgen"

9 dec. 2022 - 13:58

beste Clive, 't is een heel ander onderwerp dan de supermarktprijzen : ) Maar volgens de bank kan het soms wel tot in 2023 duren voordat mensen bericht krijgen: https://www.abnamro.nl/nl/prive/lenen/compensatieregeling/index.html Blijf je niks horen, mail de Kassa-redactie via kassa@bnnvara.nl