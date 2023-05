Netflix-abonnement delen? Dat wordt vanaf volgende week écht duurder

24 mei 2023 - 19:50

Ze maken bijna 80% winst maar dat is blijkbaar niet genoeg. Ronduit gierig, maar 'what else is new'? Ik vraag me trouwens wel af hoe ze dat hard kunnen maken of een account gedeeld wordt. IP adressen zijn geen woonadressen en die koppeling hoort sowieso niet gemaakt te worden. Dat men maar gewoon stopt met netflix. Ze hebben sowieso voor een groot deel televisie verziekt door te komen met "seizoenen" wat eigenlijk niet meer is dan een paar afleveringen ontzettend opgerekt en dat wordt nu op te veel plaatsen nageaapt. Lekker goedkoop natuurlijk al die meuk die vroeger eruit ge-edit werd nu gewoon te publiceren om maar 'tijdslots' te vullen.