Geld overhouden na de feestdagen? Zo ga je financieel gezond het nieuwe jaar in 13-12-2024

Cadeautjes, lekker eten en drinken… december is een feestelijke maand maar doet ook een aanslag op je portemonnee. Hoe zorg je dat je feestviert zonder financiële kater? Kassa deelt tips zodat je het nieuwe jaar financieel een gezonde start kunt geven.

- Maak een realistisch budgetplan (en houd je daar ook aan)

In december ben je eerder geneigd om snelle, onvoorziene aankopen te doen. Het is dan handig om een maandbudget vast te stellen. Schrijf op hoeveel je ontvangt én hoeveel je wilt uitgeven.

Het is heel verleidelijk om tijdens de feestdagen extra geld uit te geven en soms ontkom je er niet aan. Het is alleen minder leuk als je dat aan het eind van de maand moet bezuren.

- Wat zijn je inkomsten en uitgaven?

Om alle uitgaven voor jezelf overzichtelijk te houden, schrijf je alle inkomsten en uitgaven op een vel kladpapier. Maak twee rijen: de linkerkant voor je inkomsten en de andere kant voor hoeveel je wilt en kunt uitgeven. Blijf realistisch, want je wilt na de kerst nog budget overhouden voor verwachte en onverwachte uitgaven.

Bij uitgaven horen bijvoorbeeld ook de nodige versieringen die je voor de kerstdagen in huis haalt of het vuurwerk voor oudjaar.

- Wees voorzichtig met last-minute aankopen

Uit onderzoek van de bank Knab blijkt dat de zaterdag pal voor kerst sinds jaar en dag het moment is waarop mensen het meeste geld uitgeven. Pas komende zaterdag dag dus een beetje extra op, want de meeste mensen kopen dan net nog even de laatste kerstboodschappen of cadeaus voor onder de kerstboom.

Heb je het maandbudget opgesteld? Dan weet je precies waar je de feestmaand mee doorkomt.

- Laat de boodschappen thuisbezorgen

Wil je deze drukke maand tijd besparen en niet in de verleiding komen om meer uit te geven dan nodig? Bestel je boodschappen online en laat ze lekker thuisbezorgen. De supermarkt is de plek van de verleiding, zeker deze maand. Overal staan de schappen met aantrekkelijke producten en aanbiedingen strategisch opgesteld.

Wat staat er op het boodschappenlijstje?

Kijk wat je in huis hebt en wat je in huis wilt halen, voor de dagelijkse boodschappen en voor alles wat je nodig hebt voor de kerstdis en oud en nieuw. Stel je boodschappenlijstje samen en controleer: past het binnen je maandbudget? Als je de boodschappen online bestelt kom je niet in de verleiding om meer te kopen én hoef je minder met zware tassen te tillen. Een win-win situatie dus.

- Verdeel de gangen van het kerstdiner onder de gasten

Kerst is dé tijd van het jaar voor een familiediner of etentje met vrienden. Wil je meer gangen voor je kerstdiner? Met meerdere gangen haal je ook meer ingrediënten in huis en dat betekent ook duurdere boodschappen.

Als je de gangen eerlijk verdeelt over het gezelschap, kun je ook de kosten van de kerstmaaltijd delen. Zo krijgt iedereen ook de kans om per gang uit te blinken met zijn of haar kookkunsten.

- Nepaanbiedingen in december: wees alert!

Shop slim tijdens deze feestmaand. Zoek je een cadeau voor jezelf of iemand anders? Wees kritisch op de aanbiedingen die je in december om de oren vliegen. Sommige webshops maken bijvoorbeeld de prijzen voorafgaand aan deze periode iets hoger om er vervolgens korting over te geven.

Vorige maand is de Autoriteit Consument en Persoonsgegevens (ACM) al deze campagne gestart tegen oplichting en misleiding door webshops. De slogan? “Eerst reviews checken, dan bestellen!” Ken je een webshop met mooie aanbiedingen niet? Controleer dan sowieso altijd even op reviewsites wat de ervaring van andere shoppers is. Dat doe je door het woord ‘reviews’ en de URL van de webshop te googelen. Ook kun je deze site van de politie gebruiken om de verkoper te checken.

Controleer daarom, zeker in de feestmaand december, de webshop voordat je gaat bestellen. Voorkom ook dat je in de verleiding komt en onnodig meer uitgeeft dan dat nodig is.

Zet voor volgend jaar daarom de inkopen van sinterklaas- en kerstcadeaus wat eerder op de agenda. Zo spreid je de kosten van de presentjes over meerdere maanden uit, en hoef je niet alles uit een maandbudget te halen.

- Organiseer een evenement tijdens oud en nieuw

Wil je een feestje houden tijdens de jaarwisseling, maar heb je het budget hier niet voor? Probeer samen met meerdere mensen uit de straat een klein evenement te organiseren voor de buurt!

Diverse gemeenten steunen dit soort lokale initiatieven. Een aantal gemeenten heeft hier zelfs budget voor vrijgemaakt, zoals Tilburg en Utrecht. Organiseer bijvoorbeeld een buurtfeest op straat. Om subsidie te krijgen, moet je evenement plaatsvinden in de gemeente en gratis toegankelijk zijn. Als organisatie moet je je natuurlijk wel verantwoorden. Controleer op de website van de gemeente wat de extra voorwaarden kunnen zijn voor jouw evenement.

- Wat kun je in december doen voor 2025?

