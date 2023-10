Passende zorgverzekering kiezen? Maak alvast een persoonlijke checklist theme-icon Lijf • 23-10-2023 • leestijd 4 minuten • 9115 keer bekeken • bewaren

De zorgverzekering wordt komend jaar opnieuw fors duurder. Steeds meer mensen hebben problemen met het betalen van hun zorgverzekering en bezuinigen nu al op zorg. Dat blijkt uit onderzoek van Nivel. Het is dus extra belangrijk om te kijken of je zorgverzekering volgend jaar nog wel de beste keuze voor je is en of het ergens anders misschien goedkoper kan.

Of een overstap een goede keuze is, kun je vanaf 12 november uitzoeken en regelen. Zorgverzekeraars moeten dan de hoogte van de zorgpremies voor 2024 hebben bekendgemaakt. Maar je kunt nu alvast wat zaken op een rijtje zetten die jouw keuze straks makkelijker maken.

Door nu een checklist te maken met wat voor jou belangrijk is, weet je zeker dat je in de korte overstapperiode van zes weken (overstappen kan tot en met 31 december) niets vergeet en een goede keuze maakt. In dit artikel zetten we op een rij waar je aan moet denken.

1. Breng in kaart welke zorg je nodig hebt

Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je een zorgverzekering hebt die de zorg vergoedt die jij nodig hebt. Ga dus eerst kijken welke zorg voor jou (en eventuele gezinsleden) belangrijk is. Je kunt hiervoor kijken welke zorg je de afgelopen jaren nodig had en wat je daar de komende jaren ook van verwacht nodig te hebben.

Verder kun je met je zorgverleners bespreken welke zorgkosten zij de komende tijd verwachten. Je tandarts kan je bijvoorbeeld vertellen hoe groot de kans is dat er je een grote behandeling moet ondergaan.

Kijk daarnaast ook naar welke risico’s je loopt. Heb je bijvoorbeeld een zwaar fysiek beroep of ben je een fanatieke sporter? Dan kun je overwegen om wat fysiotherapiebehandelingen mee te verzekeren voor het geval je een blessure oploopt.

2. Check je kosten voor het eigen risico

Bepaal vervolgens of je volgend jaar het eigen risico van je zorgverzekering wilt verhogen. Tip: in de online omgeving van je zorgverzekeraar kun je zien hoeveel kosten je de afgelopen jaren hebt gemaakt voor het eigen risico.

Maak je nooit kosten voor je eigen risico? Of veel minder dan het standaard bedrag van 385 euro? Dan is de kans groot dat het loont om het komende jaar je eigen risico te verhogen. Je krijgt dan korting op de premie van je basisverzekering.

Maak je elk jaar je eigen risico (bijna) vol? Verhoog je eigen risico dan niet. Dit geldt ook als je het komende jaar nog een behandeling verwacht in het ziekenhuis.

Let op! Een ongeluk zit in een klein hoekje. Als je onverwachts toch nog naar het ziekenhuis moet, moet je het verhoogde eigen risico wel kunnen betalen. Zorg dus dat je hier wat geld voor de achter de hand hebt. Heb je dit niet? Dan kun je natuurlijk beter het eigen risico niet verhogen.

3. Welke zorgverleners zijn voor jou belangrijk?

Bij de meeste zorgverzekeringen krijg je alleen een volledige vergoeding als je naar zorgverleners gaat waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft. Alleen met een restitutiepolis mag je altijd naar elke zorgverlener, maar daar zijn er steeds minder van en die polissen zijn behoorlijk duur.

Het is dus bij je keuze voor een zorgverzekering dus heel belangrijk om te kijken of de zorgverleners waar jij naartoe wilt kunnen een contract hebben.

Let op! Ook als je bij dezelfde zorgverzekeraar blijft, kan het gebeuren dat zorgverleners die het afgelopen jaar een contract hadden die in het nieuwe jaar hebben. Je moet dus ook als je niet overstapt goed controleren of je zorgverleners in het nieuwe jaar een contract hebben.

Maak daarom nu alvast een lijst met de zorgverleners waarvoor je dit wilt controleren en die je wilt meenemen in je keuze voor een andere zorgverzekering. Denk aan je fysiotherapeut, ziekenhuizen bij je in de buurt, de apotheek van je voorkeur etc.

4. Gebruik je medicijnen? Neem die dan ook op in je checklist!

Als je voor een langere periode medicijnen gebruikt en je de voorkeur hebt voor een bepaald merk, dan is het belangrijk om het voorkeursbeleid van de zorgverzekeraars te checken. Hier kun je zien of de zorgverzekeraar dit merk vergoedt.

Persoonlijke zorgverzekering checklist compleet?

Op je checklist voor de zorgverzekering moeten dus de volgende zaken staan:

- De zorg die je vergoed wilt krijgen

- Of je je eigen risico wilt verhogen

- Welke zorgverleners een contract moeten hebben met zorgverzekeraar

- Welk merk van je medicijnen je je vergoed wilt krijgen

Met dit lijstje kun je straks je huidige zorgverzekering checken op al deze zaken. Ook de zorgverzekering die je nu hebt, kan namelijk veranderen. Verder kun je met deze lijst eenvoudig controleren of er andere zorgverzekeringen zijn die voldoen aan je wensen en die misschien goedkoper zijn of beter aansluiten bij je wensen.

