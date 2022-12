Flink besparen op gas en stroom? De energiecoach geeft gratis tips

theme-icon Geld

Een besparing van 10 procent realiseren op je energierekening met tips die vrij makkelijk toepasbaar zijn in huis? In steeds meer gemeenten is er een energiecoach die je gratis aan huis adviseert. Wij vragen coach Wim Westendorp naar zijn beste bespaartips voor gas en elektriciteit. “Stel dat je van 1.000 m3 gas er 100 afkrijgt? Dan scheelt dat toch 150 euro per jaar.”

Jarenlang werkte hij voor energiebedrijf Essent, onder meer als projectleider duurzame energie. Nu werkt pensionado Wim Westendorp als vrijwilliger voor de stichting Energiebank Nederland. Op steeds meer plekken in het land helpen energiecoaches van deze stichting huishoudens met een kleine portemonnee. Het doel is om de energierekening van de mensen blijvend te verlagen.

Westendorp is zelf actief in de gemeente Kampen, waar hij in een paar jaar tijd twaalf energiecoaches heeft opgeleid zodat ze aan de slag kunnen. Worden alle tips van de coaches opgevolgd? Dan kan een huishouden jaarlijks wel 10 procent besparen op de energierekening.

Schroom

Het is niet altijd even makkelijk voor mensen om aan te kloppen voor hulp met het terugdringen van het energieverbruik, merkt Westendorp. “Mensen hebben enige schroom.” Daarom benadert hij en z’n team van energiecoaches mensen ook zelf, zoals tijdens de maaltijdprojecten van het Leger des Heils in Kampen. “Bij de voedselbank gaan we ook staan. Zo bereiken we de meeste mensen.”

Wie komen in aanmerking?

De richtlijn is dat iedereen met een inkomen tot 120 à 130 procent van het sociaal minimum inkomen in aanmerking komt voor hulp van de energiecoaches. “Maar met de hoge energieprijzen van nu nemen we dat niet zo nauw”, aldus Westendorp. “Komen mensen iets boven die minimumgrens uit? Dan helpen we ze ook wel. Maar dan moeten ze het zelf betalen als wij tochtstrips of radiatorfolie aanbrengen.”

Keukentafelgesprek en rondje door het huis

Als een energiecoach bij iemand binnenstapt, wordt er eerst een keukentafelgesprek gevoerd. “We zijn coach en komen al gauw zo’n vier keer langs. Dan willen we graag dat er een relatie ontstaat met de mensen. We pakken de energierekening erbij en kijken samen waar er resultaat valt te boeken met het verlagen van de nota.”

“We lopen met de bewoner door het hele huis. Hoe is de isolatie? Zit er overal dubbel glas? We kijken naar de elektrische apparatuur die aanwezig is. Soms hebben mensen twee koelkasten of vriezers. Dan kun je kijken of er eentje weg kan. Dat bepalen mensen uiteindelijk zelf.”

“We kijken ook naar de verwarming. Kan die een of twee graden omlaag? Het helpt ook om korter te douchen.” Zo komen we uit bij de praktische tips om op energie te besparen. Welke aanraders heeft energiecoach Westendorp?

Energie besparen? De tips en maatregelen van de energiecoach:

- Breng radiatorfolie aan

- Plaats tochtstrips op deuren en kozijnen

- Gebruik ledlampen

- Gebruik een waterbesparende douchekop

Voor de gasgestookte huizen:

- Zet de verwarming één of twee graden lager

- Stel de cv-ketel lager af, op 50 à 60 graden. Dit kan overigens niet altijd, tekent Westendorp aan. Zie ook de website Zetmop60.nl.

- Plaats radiatorventilatoren om gas te besparen

- Verwarm alleen de ruimte waar je bent

- Ben je niet thuis? Zet de verwarming uit als je de deur uitgaat

- Doe ‘s avonds de gordijnen dicht en zorg dat ze achter de radiator komen en niet de voorkant afdekken

- Houd ramen en deuren zoveel mogelijk dicht

- Zorg bij het koken op gas dat de pannen passen bij het formaat van de vlam (en niet erlangs gaan)

Koud in huis? Gebruik een elektrisch kussentje

Zet je de cv lager, maar krijg je het koud op de bank? “Overweeg om een elektrisch kussentje aan te schaffen”, raadt de energiecoach aan. “Dat is een soort stoelverwarming zoals je in sommige auto’s hebt. Je kunt ook een elektrische deken gebruiken, die je om je heenslaat. Dan kun je toch besparen op gas en de verwarming op 18 of 19 graden laten staan.”

Besparen op elektriciteit

- Ontdooi je eten uit de vriezer? Leg het 24 uur van tevoren in de koelkast. Dan heb je geen magnetron nodig en houd je de koelkast koud

- Vervang een oude onzuinige koelkast voor eentje met energielabel A of B

- Pas de hoeveelheid water in de waterkoker af, zodat je niet telkens te veel opwarmt

- Wasmachine en vaatwasser: gebruik het eco-programma. Duurt wel langer, maar is een stuk zuiniger

- Doe de was 10 of 20 graden lager dan de aanbevolen temperatuur op het wasmiddel

- Stel de koelkast en vriezer niet te koud af. Controleer de temperatuur met een thermometer. Vriezer max. -16 à -18 graden, koelkast 4 à 5 graden Celsius

- Laat elektrische apparaten niet op stand-by staan, trek de stekker eruit

Let op sluipverbruik - dit kan je veel geld schelen

“Mensen hebben soms nog een toren thuis staan van elektrische apparaten die ze niet of nauwelijks gebruiken”, haakt Westendorp aan op de laatste tip. “Een tuner, met daarbij een cd- of dvd-speler… De stekkers ervan zitten de hele dag in het stopcontact. Dan kom je soms wel aan 400 kWh per jaar aan sluipverbruik. Het kan een paar honderd euro per jaar schelen als je die apparaten helemaal uitzet. Mensen weten dit niet altijd.”

Energiecoaches houden vinger aan de pols

Energiecoach Westendorp en zijn collega’s houden de vinger aan de pols bij de mensen die ze helpen. Ze gaan een aantal keren langs, om te kijken of de tips en maatregelen in de praktijk ook zorgen voor een besparing op stroom en gas. “Je doet het goed als coach als je een besparing van 10 procent op het verbruik haalt. Stel dat je van 1.000 m3 gas er 100 afkrijgt? Dan scheelt dat toch 150 euro per jaar.”

Besparen? De keuze is aan jezelf

Er is een waslijst aan mogelijkheden om te besparen op energie. “Je moet uiteindelijk zelf keuzes maken: heb ik de moeite ervoor over?”, zegt Westendorp. “Het kost je misschien wat comfort soms, maar het scheelt wel degelijk.”

Zoek je een energiecoach?

Wil je hulp bij het besparen op gas en elektriciteit? De Energiebank heeft in een tiental gemeenten (Arnhem, Den Haag, Haarlemmermeer, Kampen, Rivierenland, Rotterdam, Zutphen, Fryslân, Hulst, Schiedam) energiecoaches aan het werk.