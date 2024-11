Zorgtoeslag 2025 is bekend: hoeveel toeslag krijg jij volgend jaar? Vandaag • leestijd 5 minuten • 22553 keer bekeken • bewaren

Eurobiljetten en een enveloppe van de Belastingdienst

Op donderdag 21 november 2024 heeft de Belastingdienst de definitieve bedragen voor de zorgtoeslag van 2025 vastgesteld en gepubliceerd. De maximale zorgtoeslag gaat omhoog, maar de premie van jouw zorgverzekering stijgt nóg harder. Wat betekent dit voor jouw financiële situatie? Je leest er hier meer over.

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, er is zowel goed nieuws als slecht nieuws. Het goede nieuws is dat de zorgtoeslag volgend jaar omhoog gaat. Mensen die recht hebben op zorgtoeslag, gaan er in principe dus op vooruit. Ook stijgen de inkomensgrenzen, waardoor mensen die momenteel nét te veel verdienen om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag daar volgend jaar mogelijk wél recht op hebben.

Het slechte nieuws is dat deze verhoging direct teniet wordt gedaan doordat de premies van de zorgverzekeringen in 2025 nóg harder stijgen. Per saldo ga je er ondanks een hoger bedrag aan zorgtoeslag dus alsnog op achteruit.

Wat betekent dat concreet voor jou? Het één en ander is onderzocht, uitgerekend en in kaart gebracht door Zorgwijzer.nl. Hier lees je een overzicht van de meest relevante bevindingen en kun je globaal inschatten hoe jouw financiële situatie er in 2025 qua zorgpremie en zorgtoeslag uit komt te zien.

Lees in onderstaande artikel meer over de stijging van de premie van de zorgverzekering. Dit artikel gaat verder na onderstaande link.

Verhoging inkomensgrens en stijging zorgtoeslag

In beginsel heeft iedereen recht op zorgtoeslag zolang ze voldoen aan een aantal criteria. Je moet minstens 18 jaar oud zijn en je moet een zorgverzekering hebben in Nederland. Zorgtoeslag is daarnaast inkomensafhankelijk. Ook wordt rekening gehouden met je vermogen.

Verdien je heel weinig? Dan krijg je meer zorgtoeslag. En verdien je wat meer? Dan krijg je minder zorgtoeslag. Er is bovendien ook een bovengrens: wie op jaarbasis meer verdient dan deze bovengrens, komt überhaupt niet in aanmerking voor zorgtoeslag. Van deze mensen wordt aangenomen dat zij voldoende financieel zelfredzaam zijn en geen zorgtoeslag nodig hebben.

Niet alleen de zorgtoeslag stijgt, ook de inkomensgrens – aan de hand waarvan wordt bepaald of je in aanmerking komt voor zorgtoeslag – wordt volgend jaar verhoogd. Dat geldt zowel voor alleenstaanden als voor gezinnen (of mensen voor wie in ieder geval geldt dat er sprake is van een toeslagpartner).

Er wordt voor beide categorieën echter wél met andere (grens)bedragen gewerkt, om die reden lichten we even toe wat precies wordt verstaan onder een toeslagpartner. Een toeslagpartner is iemand die meetelt voor de toeslagen. Beide inkomens en vermogens worden meegenomen om te kunnen bepalen of jullie in aanmerking komen, en is dat het geval, dan krijgen jullie de toeslag samen. Een toeslagpartner kan bijvoorbeeld een echtgenoot of een geregistreerd partner zijn. Het is niet mogelijk om meer dan één toeslagpartner te hebben.

Er is sprake van een toeslagpartner als minstens één van onderstaande op jullie van toepassing is:

Je bent getrouwd

Je samenwoont

Jullie samen een koophuis hebben

hebben Je een samenlevingscontract hebt getekend

Tot slot verandert er in 2025 nóg iets. De Belastingdienst telt jouw kind of ouder vanaf volgend jaar niet meer mee als toeslagpartner. Alléén de huurtoeslag vormt een uitzondering, maar om het recht op zorgtoeslag te bepalen wordt alléén rekening gehouden met jouw inkomen en vermogen. Dus ook als je wegens omstandigheden een ouder in huis hebt of een volwassen, thuiswonend kind. Meer hierover lees je op de website van de Belastingdienst.

Wat verandert er voor alleenstaanden?

Ben je alleenstaand? Dan stijgt de maximale zorgtoeslag die je kunt ontvangen in 2025 met 8 euro per maand.

Het maximale maandbedrag dat een alleenstaande in 2024 aan zorgtoeslag kan krijgen, is 123 euro. Dat wordt volgend jaar 131 euro per maand. Op jaarbasis stijgt het maximale bedrag dat alleenstaanden volgend jaar aan zorgtoeslag kunnen ontvangen van 1476 euro naar 1572 euro.

De inkomensgrens voor alleenstaanden stijgt van 37.496 euro per jaar in 2024 naar 39.719 euro per jaar in 2025.

De vermogensgrens voor alleenstaanden stijgt van 140.213 euro naar 141.896 euro. Beschik je over meer vermogen? Dan krijg je geen zorgtoeslag, ook al meen je daar op basis van je inkomen recht op te hebben.

Wat verandert er voor gezinnen (toeslagpartners)?

Voor gezinnen (toeslagpartners) stijgt de maximale zorgtoeslag die ze kunnen ontvangen in 2025 met 14 euro per maand.

Dit jaar krijgen gezinnen (toeslagpartners) maximaal 236 euro per maand aan zorgtoeslag. Dat wordt in 2025 verhoogd naar 250 euro per maand. Op jaarbasis stijgt het maximale bedrag dat gezinnen (toeslagpartners) volgend jaar aan zorgtoeslag kunnen ontvangen van 2832 euro naar 3000 euro.

En ook voor gezinnen (toeslagpartners) gaat de inkomensgrens omhoog. Dit jaar wordt een inkomensgrens van 47.368 euro gehanteerd, in 2025 wordt dat 50.206 euro per jaar.

De vermogensgrens voor gezinnen (toeslagpartners) stijgt van 177.301 euro naar 179.429 euro. Ook in dit geval geldt dat toeslagpartners met een hoger vermogen niet in aanmerking komen voor zorgtoeslag.

Hoeveel ga je er gemiddeld op achteruit?

De zorgpremie wordt met ingang van 2025 gemiddeld 11 euro per maand duurder. Er komt per persoon maximaal 8 euro extra zorgtoeslag bij per maand. Per saldo is dat dus een achteruitgang, want de stijging van de zorgpremie wordt niet volledig gecompenseerd door de stijging van de zorgtoeslag.

Voor een gezin dat bestaat uit twee volwassenen en één minderjarig kind dat in 2025 het maximale bedrag aan zorgtoeslag ontvangt, geldt dat zij er maandelijks ongeveer 8 euro op achteruitgaan. Op jaarbasis is dat voor dit specifieke gezin een financiële achteruitgang van bijna 100 euro.

Hoeveel zorgtoeslag krijg jij in 2025?

Zorgtoeslag is zoals gesteld inkomensafhankelijk en is daarnaast afhankelijk van de samenstelling van je huishouden. Alleenstaanden krijgen andere bedragen dan mensen die samen met hun toeslagpartner zorgtoeslag krijgen.

In onderstaande tabel staat op op welk bedrag aan zorgtoeslag je kunt rekenen bij welk inkomen. Voor redelijk wat mensen geldt dat ze van zichzelf weten hoeveel ze op jaarbasis verdienen, dus onderstaande tabel geeft een aardige indicatie. Mensen met sterk fluctuerende inkomens kunnen dit wellicht moeilijker vooraf inschatten.

Voor het bepalen van het inkomen werkt de Belastingdienst met een zogenaamd toetsingsinkomen. Daarbij wordt rekening gehouden met je bruto salaris, je bruto pensioen, eventuele uitkeringen en aftrekposten.

In de kolom links staat het bruto jaarsalaris. In de middelste kolom staat welk bedrag een alleenstaande per maand aan zorgtoeslag krijgt. In de kolom rechts staat welk bedrag toeslagpartners maandelijks aan zorgtoeslag krijgen.

Deze bedragen zijn berekend door Koen Kuijper van Zorgwijzer.nl © via Zorgwijzer.nl

Zelf een (proef)berekening maken bij de Belastingdienst? Dat kan via deze link, maar pas vanaf begin december.

Bron: Zorgwijzer.nl