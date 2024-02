Freestyle Libre 2: mooi systeem voor diabetici, belabberde uitvoering theme-icon Lijf • 27-01-2024 • leestijd 3 minuten • 3728 keer bekeken • bewaren

De Freestyle Libre is een veelgebruikt hulpmiddel onder mensen met diabetes. Het apparaat meet continu de suikerspiegel en geeft diabetespatiënten zo meer inzicht in hun glucosewaarden. Dit geeft ze meer vertrouwen en een hogere kwaliteit van leven. Een grote groep patiënten ervaart sinds de komst van de Freestyle Libre 2 echter regelmatig problemen.

Ongeveer 1,2 miljoen Nederlanders hebben diabetes. Deze chronische ziekte wordt ook wel een 'sluipmoordenaar' genoemd vanwege de ernstige complicaties die kunnen optreden. De Freestyle Libre van fabrikant Abbott wordt het meest gebruikt. Dat komt doordat dit apparaat als enige breed vergoed wordt door de zorgverzekeraar.

Hoe werkt de Freestyle Libre 2?

Dat systeem werkt als volgt. Door middel van een sensor met een kleine naald, die meestal op de bovenarm bevestigd is, worden continu de glucosewaarden gemeten in het onderhuidse vocht. Deze waarden kun je bekijken met behulp van een reader of een app op je telefoon.

Het is mogelijk om diverse alarmen in te stellen die je bijvoorbeeld waarschuwen als je glucosewaarde te hoog (dat heet een hyper) of te laag (dat heet een hypo) is. Zo ben je in staat om op tijd te anticiperen en gezondheidsschade te voorkomen.

In 2018 en 2019 (klik op de jaartallen om de betreffende dossierteksten nog eens te lezen) heeft Kassa al aandacht besteed aan de Freestyle Libre 1. Destijds hebben we gepleit voor vergoeding voor een grote groep diabetespatiënten. Beide reportages kun je hieronder terugzien.

Sinds 2020 is de nieuwe versie verkrijgbaar: de Freestyle Libre 2. Bij een aanzienlijk aantal gebruikers leidt dit model tot problemen. Wat gaat er precies mis met dit model?

Klachten over de Freestyle Libre 2

Het glucosemonitoringsysteem van de Freestyle Libre 2 werkt regelmatig niet goed. Zo klaagt men over storingen (bijvoorbeeld foutcodes of een scan die niet doorkomt), signaalverlies, glucosewaarden die niet geregistreerd worden of niet kloppen, vals alarm of juist geen alarm terwijl dat wél zou moeten en activering van de sensor die niet lukt.

Een ander veelgehoorde klacht die grote gevolgen kan hebben, is dat de sensoren van het nieuwe model erg makkelijk loslaten. Normaal gesproken moet een sensor twee weken blijven zitten, maar dat wordt lang niet altijd gehaald.

Daarnaast hebben veel mensen het gevoel dat bij de klantenservice met de meeste klachten niet echt wat wordt gedaan. Je melding wordt wel geregistreerd, maar aan het merendeel van de problemen verandert niets.

Reactie Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

In Nederland is de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg. Ook zij herkennen de klachten over de Freestyle Libre 2. Vorig jaar heeft de IGJ minstens honderd signalen en meldingen ontvangen. Ook zijn ze in de afgelopen jaren herhaaldelijk met Abbott hierover in gesprek geweest.

Patiënten die zich niet voldoende gehoord voelen door Abbott, kunnen contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ). De Inspectie beoordeelt dan of op basis van deze meldingen actie moet worden ondernomen.

Reactie fabrikant Abbott

Abbott laat in een reactie aan Kassa weten dat ze het als hun plicht zien om accurate en betrouwbare technologie voor diabetici te leveren. Het bedrijf moedigt klanten aan om contact op te nemen met de klantenservice als er vragen of klachten zijn.