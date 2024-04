Energiebedrijf HEM betaalt deel klanten terug en stopt telefonische werving Vandaag • leestijd 2 minuten • 134 keer bekeken • bewaren

HEM verlaagt met terugwerkende kracht de tarieven van alle klanten die in 2023 tot en met 29 april 2024 een vast contract hebben afgesloten bij de energieleverancier. Al deze consumenten mogen zelf kiezen of ze voor dit lagere tarief klant blijven of dat zij, zonder het betalen van een opzegvergoeding, overstappen naar een andere leverancier.

Verder heeft HEM toezichthouder ACM beloofd om de komende 3 jaar geen nieuwe klanten te werven via telefonische verkoop. "We hebben geconcludeerd dat telefonische acquisitie, ondanks alle inspanningen om het goed te doen, geen geschikt middel is gebleken om klanten te werven", verklaart HEM-directeur Tarik Azaaj. "Om die reden zijn we daarmee gestopt."

Boete van één miljoen euro

Eerder dit jaar ontving HEM een boete van ruim één miljoen euro van de ACM vanwege agressieve handelspraktijken en misleidende telefonische verkoop. HEM beweerde destijds dat tussenpersonen verantwoordelijk waren voor de misleidende verkoopgesprekken.

HEM-klanten kunnen overstappen zonder opzegvergoeding

De ACM vindt de toezegging van HEM voldoende, maar stelt ook "dat het belangrijker is dat klanten nu kunnen overstappen naar een andere leverancier zonder een opzegvergoeding te betalen". De waakhond blijft in de gaten houden of HEM zich aan de toezeggingen houdt.

“Klanten vallen nog steeds buiten de boot”

Consumentenprogramma Radar noemt de toezeggingen waarmee de ACM akkoord is gegaan "onvoldoende voor alle gedupeerden van HEM". Het programma, dat eerder een rechtszaak tegen HEM won, stelt dat een deel van de klanten nog steeds buiten de boot valt. "Klanten hebben mede door de agressieve incassoprocedures heel grote bedragen aan HEM overgemaakt. Wat gebeurt er voor deze gedupeerden?", zegt Radar-presentatrice en eindredactrice Antoinette Hertsenberg.

Consumentenbond positief over de beslissing van de ACM

Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, is blij met de geboden oplossingen voor consumenten: ‘HEM heeft de afgelopen jaren veel consumenten gedupeerd en voor een enorm bedrag aan schade aangericht. Slachtoffers liepen tegen een muur op omdat HEM structureel iedere medewerking weigerde. De meeste van deze mensen hebben éindelijk een uitweg.’

Ondanks de toezeggingen van HEM van een aangepast tarief, adviseert de Consumentenbond HEM-klanten om tarieven te vergelijken en kosteloos over te stappen als ze een gunstiger contract kunnen krijgen.

Molenaar: ‘Veel klanten zijn op een oneerlijke manier in een ongunstig contract gerommeld. Zij wilden wel weg, maar zaten klem. Voor hen is dit een kans. Als ze ergens anders een gunstiger contract kunnen krijgen, zou ik direct overstappen nu het kan.’