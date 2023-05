Eigen risico van je inboedel-, reis- of autoverzekering verhogen: verstandig of niet?

17 mei 2023 - 9:39

Vroeger kwam om de paar jaar een verzekeringsagent bij je thuis om je polis na te lopen of je niet onderverzekerd was. Helaas is dit niet meer zo. Was dit wel zo geweest dan was het eerder opgevallen dat de automatisch betaalde verzekering totaalpakket niet meer alles had. Gegevens waren verloren gegaan nadat de verzekeringsmaatschappij een paar keer was overgegaan naar een andere verzekeringsmaatschappij. Maar ja, je denkt goed verzekerd te zijn, want we hadden een totaalpakket en de betaling werd automatisch afgeschreven. Toen ons huis volledig verbrand was in 2017, kwamen we erachter dat we wel een opstalverzekering hadden maar geen inboedel en aansprakelijkheidsverzekering. Dat is heel zuur! De verzekering wilde ook niets voor ons doen. Gelukkig hadden we nog wel de opstalverzekering en kon na bijna 2 jaar een nieuwe huis gebouwd worden. Daarom mijn advies: Kijk je polissen na en kijk of de betaling ervan ook klopt. Het valt niet op als de verzekeringsmaatschappij bij automatische incasso een paar euro minder afschrijven!