Betaalpakket wordt steeds duurder: banken verhogen tarieven

Een betaalpakket bij een gemiddelde bank wordt duurder en duurder. Met name klanten van ASN Bank, SNS en RegioBank (onderdeel van de Volksbank) moeten naar verhouding fors meer betalen voor een betaalpakket. De Telegraaf meldt dat uit onderzoek van de Consumentenbond is gebleken dat klanten van deze drie banken de afgelopen twaalf maanden maar liefst 17 procent meer zijn gaan betalen.

Wél is deze stijging in zekere zin relatief, want ondanks de procentueel forse prijsverhoging bieden ASN, SNS en RegioBank vrij voordelige betaalpakketten in vergelijking met andere banken. Een doorsnee klant bankiert er al voor ongeveer 40 euro per jaar.