Bankhelpdeskfraude: bank wil weten of jij belt als je grote som overmaakt

Banken willen bij telecomaanbieders kunnen nagaan of iemand telefonisch in gesprek is tijdens het overboeken van een grote som geld. Op deze manier kan de klant beter beschermd worden tegen oplichting, aldus de banken. Criminelen doen zich soms voor als bankmedewerker en halen mensen via een babbeltruc over om geld over te maken.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) kunnen banken met een 'in gesprek'-check klanten beter beschermen tegen bankhelpdeskfraude. De wet moet wel worden aangepast, wil het plan van de banken door kunnen gaan. Samen met de branchevereniging voor de telecomindustrie NLconnect roept de NVB het kabinet en de Tweede Kamer op de Telecommunicatiewet aan te passen.

Dat mensen veel geld kwijtraken door telefoontjes van nepmedewerkers van banken, liet Kassa jaren geleden al zien - zie het Kassa dossier over bankhelpdeskfraude.

Nog steeds miljoenen euro's buitgemaakt

Banken waarschuwen dat oplichters bij bankhelpdeskfraude uiterst geraffineerd te werk gaan om mensen over te halen geld over te maken. Hoewel de schade van deze vorm van oplichting in 2023 met 45 procent afnam, bleef met een schadebedrag van 28 miljoen euro volgens de banken sprake van een "hardnekkig maatschappelijk probleem."



Banken hebben hier onderzoek naar gedaan en daaruit kwam naar voren dat de slachtoffers in meer dan 75 procent van de gevallen tijdens de frauduleuze overboeking telefonisch in gesprek zijn met de oplichter. De banken denken daarom dat het kan bijdragen aan de oplossing van dit probleem als ze tijdens overboekingen inzage krijgen in telefoongegevens.

Succesvolle maatregel ING

Klanten van ING kunnen in de app van de bank al controleren of hij/zij door de bank worden gebeld of door een oplichter. ING zag mede daardoor het aantal fraudegevallen afgelopen jaar met 43 procent afnemen, meldt het AD.