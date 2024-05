ACM: grote Nederlandse banken bieden klanten te weinig spaarrente theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

Uit onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) blijkt dat er te weinig concurrentie is tussen Nederlandse banken. Daardoor bieden banken hun rekeninghouders een te lage spaarrente. De meeste Nederlandse spaarders hebben een spaarrekening bij één van de drie grootbanken. Dat zijn ABN Amro, ING en de Rabobank.

Ook geldt dat slechts weinig consumenten de moeite nemen om over te stappen naar andere banken die een hogere rente bieden. De ACM concludeert mede om deze reden dat de grootbanken "onvoldoende concurrentiedruk voelen om hun spaarrente te verhogen".

"Onvoldoende concurrentie op de Nederlandse spaarmarkt"

Om daar verandering in te brengen, doet de ACM enkele aanbevelingen in hun voorlopige rapport. Daarin staan onder meer dat de drempel voor consumenten om over te stappen moet worden verlaagd. Dit zou ertoe moeten leiden dat de concurrentie op de spaarmarkt toeneemt.

Bestuursvoorzitter Martijn Snoep van de ACM: "De uitkomsten van ons spaarmarktonderzoek laten zien dat concurrentie in de Nederlandse spaarmarkt op dit moment onvoldoende werkt. Een oplossing is om overstapdrempels te verlagen, zodat consumenten makkelijker kunnen overstappen en profiteren van hogere spaarrentes. De ACM kan op dit moment de overstapdrempels niet verlagen. Dat moet de wetgever doen."

Slechts weinig Nederlanders stappen over van bank

In Nederland zijn er weinig mensen die overstappen van bank, en dat is een belangrijke reden voor het gebrek aan concurrentie op de spaarmarkt. De meerderheid van de spaarders is namelijk tevreden bij hun huidige bank.

Maar dat is niet de enige reden. Onvoldoende bewustzijn is een andere verklaring. Een deel van de consumenten is niet op de hoogte van alternatieve spaarproducten met hogere rentes. In het algemeen geldt bovendien dat veel Nederlandse spaarders een gebrek aan vertrouwen hebben in buitenlandse banken en sterk de voorkeur geven voor een Nederlandse grootbank.

Tot slot zijn er de nodige overstapdrempels. Zo worden spaarproducten over het algemeen als complex beschouwd, en dat geldt ook voor het vergelijken daarvan. Een andere drempel is de verplichte koppeling van betaal- en spaarrekeningen.

De ACM is echter niet bevoegd om maatregelen te treffen en meer concurrentie op de spaarmarkt af te dwingen. Dat is aan de wetgever.

Drie aanbevelingen om de concurrentie op gang te brengen

Wel zijn er door de ACM een aantal aanbevelingen gedaan om de concurrentie op de spaarmarkt op gang te helpen. Deze aanbevelingen draaien met name om het verlagen van de drempels om over te stappen. Achterliggende gedachte is dat banken vanzelf meer gaan concurreren en meer gunstige spaarrentes bieden als klanten eerder bereid zijn om over te stappen.

1. De informatievoorziening door banken moet transparanter

De ACM stelt: "Consumenten zijn onvoldoende bekend met het aanbod op de spaarmarkt". Banken en vergelijkingswebsites kunnen (of moeten) daar een bijdrage aan leveren. Enkele suggesties zijn om banken te verplichten om jaarlijks te communiceren over de opbouw van de spaarrente en het begrijpelijk presenteren van de actuele spaarproducten. Daar horen uiteraard ook heldere, duidelijke en begrijpelijke rekenvoorbeelden bij.

2. Verbied de koppelverkoop van betaal- en spaarproducten

Er zijn meerdere banken waar het alléén mogelijk is om een spaarrekening te openen als je ook een betaalrekening opent. Daardoor wordt het consumenten onnodig moeilijk gemaakt om een spaarrekening te openen. Een aanbeveling is dan ook om een einde te maken aan deze koppelverkoop en om potentiële klanten de mogelijkheid te geven om een volwaardige spaarrekening te openen zonder betaalrekening bij dezelfde bank.

3. Zorg voor een verplichte overstapservice

Banken moeten verplicht worden om een overstapservice in het leven te roepen. Rekeninghouders kunnen dan aangeven hoeveel geld ze op de spaarrekening van hun nieuwe bank willen stallen. Vervolgens wordt het door de oude én nieuwe bank onderling geregeld.

De ACM heeft informatie ingewonnen bij diverse banken, bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en niet nader gespecificeerde "andere relevante partijen".