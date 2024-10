ACM: Energiebedrijven rekenden eerlijke prijzen tijdens energiecrisis theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1191 keer bekeken • bewaren

De gigantische prijsstijgingen tijdens de energiecrisis waren voor consumenten slecht nieuws. De thermostaat oncomfortabel laag en nóg een torenhoge energierekening, dat was voor velen helaas de bittere realiteit. Toch hebben energiebedrijven géén misbruik gemaakt van de situatie door onredelijke tarieven te rekenen, concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

De ACM onderzocht of er wellicht sprake van was dat energiebedrijven kostenstijgingen sneller doorberekenden aan hun klanten dan kostendalingen.

Om dat in kaart te brengen, werden zes energieleveranciers onderzocht, waaronder de 'Grote Drie' van de energiemarkt: Essent, Eneco en Vattenfall. De ACM heeft onderzocht hoe de energiebedrijven in de periode 2021 tot en met juni 2023 de groothandelsprijzen van hun klanten aan consumenten doorberekenden.

Energie wél duurder, maar de winst bleef ongeveer gelijk

De prijs van energie – met name gas – steeg gigantisch sinds februari 2022, het moment van de Russische inval in Oekraïne. Maar ook in de periode die daaraan vooraf ging, was sprake van prijsstijgingen.

Uit onderzoek van de ACM is gebleken dat de winsten ongeveer gelijk zijn gebleven, ondanks de hogere energieprijzen. Concreet betekent dit dat de onderzochte leveranciers hun winstmarges niet hebben verhoogd. Ze hebben de prijsstijgingen dus niet sneller doorberekend aan hun klanten dan prijsdalingen.

'Gezonde markt door genoeg concurrentie'

Op de energiemarkt is sprake van genoeg concurrentie, en dat is voor de consument goed nieuws, aldus de ACM. Deze concurrentie maakt het voor consumenten immers mogelijk om goed rond te kijken naar de beste deal, en zo profiteren zij van eerlijke prijzen.

De conclusie uit dit onderzoek is in lijn met eerdere analyses over de redelijkheid van energietarieven.

'Eerlijk' is niet per se hetzelfde als 'betaalbaar'

De definitie 'eerlijk' wil uiteraard niet zeggen dat energie per definitie 'goedkoop' of 'betaalbaar' is. Er wordt alleen mee gezegd dat uit het onderzoek niet is gebleken dat energiebedrijven in de energiecrisis kans zagen om zich te verrijken door onredelijke of buitenproportionele tarieven te hanteren.

De ACM blijft zich namelijk wél zorgen maken om de betaalbaarheid van energie en blijft de ontwikkelingen wat betreft de energieprijzen nauwgezet volgen. Want, zo zegt een woordvoerder: "Concurrerende tarieven kunnen immers ook onbetaalbaar zijn."

Een uitgebreide analyse valt te lezen op de website van economievakblad ESB (Economisch Statische Berichten).

