Zweden hakt knoop door en vraagt lidmaatschap NAVO aan

16 mei 2022 - 15:18

De Zweedse premier Magdalena Andersson is een held. De ''iron lady'' Margaret Thatcher verbleekt op slag maar de vraag is of dat stand blijft houden. Je moet ook maar het lef hebben om in tijd van oorlog tussen het Westen en Rusland nog eens extra olie op het vuur te gooien met het verzoek lid te worden van de Navo. Of de Navo sinds de wende eind vorige eeuw Rusland nog niet genoeg heeft bedreigd met agressieve expansie. Al jaren stapelen ze steeds meer wapentuig op aan de Russische grens. Heel vreemd dus dat na Finland nu ook Zweden te kennen geeft dat ze vol voor de koude oorlog willen gaan. Waar moet dat heen? Zelfs Biden is wijselijk gestopt met voorspellen nu steeds meer duidelijk wordt dat hij absoluut geen controle heeft over de almaar voortdenderende trein die hij in gang heeft gezet.