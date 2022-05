Finland vraagt lidmaatschap NAVO officieel aan

De Finse president Sauli Niinistö en premier Sanna Marin - de jongste premier ter wereld - hebben in Helsinki officieel aangekondigd dat hun land lid wil worden van de NAVO. Het noordeuropese land heeft een 1340 kilometer lange grens met Rusland. Het Finse parlement moet nog wel instemmen met het voornemen maar dat is naar verwachting slechts een formaliteit omdat er een meerderheid voor is. De sociaaldemocratische partij van Marin stemde zaterdag in met het voornemen, maakte ze bekend op Instagram.