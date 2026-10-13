Zorgen over sabotageacties nemen toe, spoorterroristen nog altijd niet gepakt Actueel Gisteren • leestijd 2 minuten • 1156 keer bekeken • Bewaren

De zorgen over sabotageacties in Nederland nemen toe. Dit weekend lag het treinverkeer tussen Rotterdam en Den Haag twee dagen plat nadat onbekenden een technische ruimte van ProRail onder het spoor hadden opengebroken en 35 stroomkabels in brand hadden gestoken. Wie verantwoordelijk is voor de actie, is nog onduidelijk. Enkele dagen voor de actie verklaarde Yesilgöz in de Kamer dat Rusland niet langer een agressor was, maar de vijand. Het Kremlin dreigde in reactie daarop met “een onmiddellijke, snelle en verpletterende reactie”.

Op Prinsjesdag werd het treinverkeer op veertig plaatsen gestremd doordat saboteurs stalen buizen aan het spoor hadden vastgelast. De leiders van radicale boerenactiegroepen hielden de mogelijkheid open dat mensen uit hun achterban verantwoordelijk waren. Uit representatief onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat duizenden Nederlandse veeboeren bereid zijn tot vergaande acties. Maar liefst 20 procent van de veehouders vindt intimidatie van politici en autoriteiten bijvoorbeeld geoorloofd.

Toen vorig jaar augustus in Den Haag een NAVO-top plaatsvond, staken onbekenden verscheidene kabels in treinbrand. Dat leidde ertoe dat het treinverkeer van en naar Schiphol een dag lang platlag. Ook voor die sabotageactie is nooit iemand opgepakt.

Het AD sprak deze week met ex-AIVD’er Eric Schouten, die vorig jaar in een artikel waarschuwde voor acties tegen de spoorwegen. Het treinverkeer is een makkelijk doelwit. Bovendien bereiden Europese landen plannen voor om meer militair transport te laten verlopen via het spoor. Het AD schrijft :

“Langs het 7000 kilometer lange Nederlandse spoor staan bijna 1600 ‘railgebonden gebouwtjes’, blijkt uit cijfers van ProRail. Veel daarvan zijn technische ruimtes met kabels. „Zulke gebouwtjes zijn kwetsbaar voor sabotageacties”, stelt Schouten, die begrijpt dat duizenden kilometers spoor nooit volledig te beveiligen zijn. „Maar ik constateer wel dat ProRail bij spoorveiligheid nog vooral kijkt door de bril van koperdiefstal, vandalisme en passagiersveiligheid.” Te weinig aandacht gaat uit naar nieuwe dreigingen.”

Volgens minister Dilan Yesilgöz (VVD, Defensie) voeren de Russen veel vaker sabotageacties uit dan wordt gemeld. Ze wil daar echter geen ruchtbaarheid aan geven , tot ergernis van experts die menen dat de overheid juist wel openheid zou moeten geven.

“We hebben echt richting en leiderschap nodig”, aldus Bart van den Berg, onderzoeker veiligheid bij instituut Clingendael, vorige maand tegenover RTL Nieuws. De Tweede Kamer wil nu ook dat het kabinet met een reactieplan komt om sabotageacties beter en sneller aan te pakken.