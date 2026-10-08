Yesilgöz noemt Rusland 'de vijand', Kremlin dreigt met 'snelle, verpletterende reactie' Actueel Vandaag • leestijd 3 minuten • 944 keer bekeken • Bewaren

Dilan Yesilgöz heeft zich de woede van het Kremlin op de hals gehaald. De VVD-leider en minister van Defensie noemde Rusland donderdag in de Tweede Kamer niet langer de "agressor", de term die nu toe werd gehanteerd, maar "de vijand". Daarmee lijkt Yesilgöz zoals gewoonlijk een eigen koers te varen. Vanuit het kabinet-Jetten is er geen boodschap dat die benaming voor het overigens zeer vijandige Rusland het nieuwe beleid is van de regering. Het ministerie van Buitenlandse Zaken neemt de term vooralsnog ook niet over. De Russische ambassade is ondertussen laaiend.

"Rusland is niet langer de agressor. Dat eufemisme zult u uit mijn mond niet vaak meer horen. Rusland is onze vijand." Zo begon Yesilgöz haar bijdrage aan het debat over de defensiebegroting in de Kamer. Wel spoedde ze zich om erbij te zeggen dat dit niet betekent dat Nederland in oorlog is met Rusland. Het AD meldt:

Ook wijst ze er in een toelichting op dat ‘de speldenprikken en intimidaties vanuit Rusland richting Europa echt zijn toegenomen’. ,,Het is heel duidelijk dat Rusland zich als vijand presenteert”, vindt Yesilgöz. ,,We zien in heel veel Europese landen bijvoorbeeld drones met explosieven of andersoortige bedreigingen en aanvallen. Dan is het ook belangrijk dat je niet in verhullend taalgebruik blijft, maar ook benoemt zoals het is.”

Die speldenprikken zien we behalve in de door Yesilgöz zelf al genoemde voorbeelden, ook in de nieuwste eis van het Kremlin aan Nederland. Donderdag vroeg het Kremlin Den Haag om de uitlevering van negen medewerkers van het Internationaal Strafhof (ICC).

ANP schrijft:

Naast voormalig hoofdaanklager Karim Khan gaat het onder anderen om oud-president van het hof Piotr Hofmański. Ook rechters staan op de lijst. De negen werden in Rusland in 2025 bij verstek veroordeeld voor onwettig procederen, onrechtmatige gevangenneming en het aanvallen van internationaal beschermde instituties of het dreigen daarmee.

Het ICC vaardigde in 2023 arrestatiebevelen uit tegen de Russische president Vladimir Poetin en Maria Lvova-Belova, de Russische commissaris voor kinderrechten. Nadien werden in Rusland tegen meerdere ICC-medewerkers arrestatiebevelen uitgevaardigd. Rusland erkent het hof zelf niet.

De Russische ambassade heeft direct uitgehaald naar Nederland en naar Yesilgöz in het bijzonder. In een uitermate propagandistische verklaring laat de dependance van het Kremlin weten:

De recente publieke uitlatingen van de Nederlandse minister van Defensie – die nooit heeft uitgeblonken in diplomatieke tact of terughoudendheid – zijn ditmaal alle grenzen van het aanvaardbare te buiten gegaan. Er rijzen terechte vragen: spreekt mevrouw Yeşilgöz-Zegerius namens de gehele Nederlandse regering? Moeten haar uitspraken worden beschouwd als een officiële verklaring van een koerswijziging richting een directe militaire confrontatie met Rusland?

Door Rusland publiekelijk als "vijand" van Nederland te bestempelen, heeft mevrouw Yeşilgöz-Zegerius opnieuw de vastberadenheid van Den Haag getoond om vast te houden aan een destructieve confrontatiekoers. Sterker nog: ze heeft op schaamteloze wijze haar wens kenbaar gemaakt om een ​​gewapend conflict met ons land uit te lokken.

Wij herhalen: Rusland koestert geen agressieve intenties jegens Europa in het algemeen of het Koninkrijk der Nederlanden in het bijzonder.

Tegelijkertijd moet niemand zich illusies maken: wij zullen niet tolereren dat men Rusland de taal van dreigementen en ultimatums bezigt. Elke inbreuk op de veiligheid en soevereiniteit van de Russische Federatie zal leiden tot een onmiddellijke, snelle en verpletterende reactie.

Wij verwachten van de Nederlandse autoriteiten een officiële en ondubbelzinnige opheldering over de oorlogszuchtige en onverantwoorde retoriek van hun minister van Defensie.