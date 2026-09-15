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Sabotage spoor gaat door, ook hooibalen in brand langs snelwegen, FDF hint op betrokkenheid boeren Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 782 keer bekeken • Bewaren

De sabotageacties op het spoor gaan in de loop van dinsdag nog altijd door. Op plaatsen waar terroristen eerder buizen en andere spullen op het spoor gooiden, zijn nieuwe materialen aangetroffen. Daarnaast zijn er ook hooibalen in brand gestoken langs snelwegen.

Mark van den Oever, de voorman van de radicale boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF), zegt dat zijn club niet verantwoordelijk is. Hij houdt echter wel nadrukkelijk de mogelijkheid open dat boeren verantwoordelijk zijn voor de aanvallen – al spreekt hij liever van “wilde acties”. Volgens hem liggen die voor de hand. “We demonstreren, maar niemand luistert ernaar”, zegt hij tegen de NOS.

Ook Sieta van Keimpema, voorzitter van de boerenorganisatie Dutch Dairymen Board (DDB), houdt de optie van boerenbetrokkenheid open. “Het zou kunnen”, aldus Van Keimpema tegenover het AD. “Dit is inderdaad wel een harde actie zoals die eerder zijn aangekondigd.”

“Boeren creëren hun eigen app-groepen waarin ze hun eigen ideeën bespreken”, zegt voorzitter Ewout Klok van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) tegen de krant.

Geradicaliseerde boeren hebben in ieder geval de brandstichting langs de snelwegen opgeëist. Dat geldt niet voor de sabotage-acties op het spoor.

Een maand geleden veroorzaakten boze boeren al een file met een illegale actie met landbouwvoertuigen op de snelweg. Daarbij vielen twee doden. De politie treedt al jaren nauwelijks op tegen boerenacties.