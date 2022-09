Zeventien miljoen mensen in Europa hielden long covid over aan coronabesmetting

Ten minste 17 miljoen mensen in Europa en omringende landen leden in 2020 en 2021 aan landurige covid, oftewel long covid. Deze mensen hadden tot zeker drie maanden na hun coronabesmetting last van klachten. Dat meldt NRC op basis van nieuw onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in samenwerking met de Universiteit van Washington.