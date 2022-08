1 op de 8 corona-besmettingen leidt tot long covid, ook bij mensen met milde klachten Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 533 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Never Edit

Uit een grootschalig en langlopend Nederlandse onderzoek is duidelijk geworden dat 1 op de 8 mensen die besmet raken met het coronavirus daar maandenlang gezondheidsklachten van over houden. De resultaten zijn gepubliceerd in het gezaghebbende medisch vakblad The Lancet. De resultaten uit het onderzoek worden internationaal ontvangen als een van de meest betrouwbare tot nu toe.

Ruim 21 procent van de coronapatiënten uit het onderzoek kampte drie tot vijf maanden na de infectie met op zijn minst één nieuwe gezondheidsklacht of met een kwaal die was verergerd. In de niet-geïnfecteerde groep ging dat om een kleine 9 procent. Conclusie: bij ruim 12 procent van de patiënten zijn de klachten het gevolg van de coronabesmetting. Tien symptomen waren zo overduidelijk aanwezig of verergerd dat de onderzoekers ze beschouwen als de basiskenmerken van het postcovidsyndroom. Het gaat onder meer om pijn op de borst, pijnlijke spieren, een zwaar gevoel in armen en benen, reuk - en smaakverlies en algehele vermoeidheid. Naar mentale klachten, zoals de zogeheten hersenmist (moeite met concentratie en geheugen) is de patiënten niet gevraagd; dat een corona-infectie ook die symptomen kan veroorzaken, werd pas maanden na aanvang van het onderzoek bekend.

De wetenschappers van het Groningse UMCG en het Nijmeegse Radboud UMC konden gebruik maken van een al jaren lopend onderzoek naar de gezondheidstoestand van 167.000 mensen in Noord-Nederland. Zij vullen regelmatig een vragenlijst in over hun welbevinden. Kort na de uitbraak van de pandemie zijn daar vragen aan toegevoegd over corona. 4200 deelnemers liepen in de onderzoeksperiode corona op. Door de opzet van het onderzoek kon achterhaald worden of lichamelijke klachten veroorzaakt werden door corona of door andere factoren.

Duidelijk werd ook dat de verschijnselen eveneens optreden bij mensen die relatief milde klachten hadden na een coronabesmetting. Ze werden niet opgenomen in het ziekenhuis. Van de groep die wel opgenomen werd is al bekend dat 50 tot 70 procent kampt met slepende gevolgen. NRC laat studieleider Judith Rosmalen, hoogleraar psychosomatiek in het UMC Groningen, aan het woord:

Niet alle langdurige klachten bij de gerapporteerde 12,7 procent van de patiënten zijn zó beperkend dat mensen niet meer kunnen functioneren, benadrukt Rosmalen. „Maar zelfs als maar een kwart van hen ernstig beperkt zou zijn, zo’n 3 procent, dan is dat nog een heel grote groep, want ontzettend veel mensen in Nederland hebben Covid-19 gehad. Deze mensen moeten fatsoenlijk geholpen worden.”