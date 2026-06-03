Zembla zoekt verder naar het spoor van verwoesting rond Marlotte

Miljoenen mensen luisterden met stijgende verbazing naar de bekroonde podcast-serie 'Op zoek naar Marlotte' waarin onderzoeksjournalisten van Zembla een vrouw op het spoor komen die op onvoorstelbare wijze bedrog pleegt. Ze doet zich voor als een terminaal zieke patiënte en weet zo maanden het leven van een nietsvermoedende, liefdevolle hulpverlener te beheersen. In januari van dit jaar besliste justitie dat de oplichtster niet vervolgd gaat worden.

JouwGGD laat weten dat er bij hen wekelijks gesprekken zijn die aantoonbaar fake zijn of waarvan het ‘sterke vermoeden’ bestaat dat ze nep zijn. Ook Siriz geeft aan dat dit wekelijks gebeurt. Uit een intern onderzoek van Psychosenet blijkt dat bij ongeveer vier tot zes procent van de 1.500 gesprekken die de organisatie maandelijks voert, vermoedens zijn dat een verhaal niet klopt. De meeste organisaties vinden het moeilijk te zeggen hoe vaak het bij hen voorkomt “omdat het lastig te bepalen is wanneer iets echt of nep is.” Soms is het verhaal dat op een anonieme chat binnenkomt zo verontrustend dat Veilig Thuis of de politie wordt ingeschakeld. Pas als die onderzoek gaan doen blijkt dan dat het om een nepverhaal gaat.