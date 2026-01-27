Fantaste die Marlotte verzon gaat vrijuit Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 392 keer bekeken Bewaren

De vrouw die het personage Marlotte verzon, voorwendde dat ze ernstig ziek was en daarmee jarenlang derden voor de gek hield, wordt niet vervolgd door het Openbaar Ministerie. De zaak werd in Nederland wereldberoemd door de podcast-serie Op zoek naar Marlotte, gemaakt door het onderzoeksprogramma Zembla. Op meeslepende wijze wordt daarin het schokkende bedrog uit de doeken gedaan. De kwestie is symbolisch voor hoe gemakkelijk en in wat voor mate nietsvermoedende slachtoffers online bedrogen kunnen worden.

De vrouw, die 'Roos' wordt genoemd, werd eind september aangehouden wegens psychische mishandeling. Twee slachtoffers hebben aangifte tegen haar gedaan. Volgens het OM zijn er onvoldoende aanknopingspunten voor een strafbaar feit en daarom is de zaak geseponeerd.

Op 28 april 2025 werd er bij de politie aangifte gedaan van psychische mishandeling. De aangeefster zou gedurende een aantal jaar via de telefoon en per mail contact hebben gehad met de verdachte die zich voordeed als verschillende personen. De politie startte een onderzoek en op 30 september werd de verdachte aangehouden en na verhoor weer heengezonden. (...) Het OM heeft het dossier beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn voor een strafbaar feit. Het OM merkt daarbij op dat de lat om te komen tot een strafbare psychische mishandeling hoog ligt. Het OM kan zich voorstellen dat de aangeefster zich bedrogen heeft gevoeld, maar dat maakt nog niet dat er sprake is van een strafbaar feit.

In het najaar van 2020 krijgt slachtoffer Annika, werkzaam bij een telefonische hulplijn, contact met de 13-jarige Marlotte. Marlotte ligt met ernstige brandwonden in het ziekenhuis, heeft een verleden van seksueel misbruik en is door iedereen in de steek gelaten. Annika heeft tegen de regels van de hulplijn in ruim drie jaar dagelijks contact met haar via whatsapp: eerst met Marlotte zelf, en als Marlotte niet meer kan communiceren, met het ziekenhuis. Tot Marlotte in 2023 op 16-jarige leeftijd helemaal alleen overlijdt. Alleen Annika is bij haar, ze luistert mee via de telefoon. Tenminste, dat is wat Annika denkt.

Zembla zegt over de spraakmakende serie: