Zelfs in Kansas vinden ze vrouwenhaters Hooggerechtshof te conservatief

6 aug. 2022 - 16:31

@mg Ik zeg niet dat de vrouw perse strafbaar is ik zeg dat het feit (de abortus) strafbaar is. Het feit dat u geen enkel land kunt noemen waar abortus altijd is toegestaan zegt genoeg. @ beisser Je zegt: “Dat deze praktijk wereldwijd en dus ook in ons land gebruikelijk is betekent niet dat die moreel juist of acceptabel is.” Daarmee zeg je exact hetzelfde als al zei: de praktijk is, ook in Nederland, dat het recht op abortus niet absoluut is. Dat u persoonlijk vind dat dat moreel niet acceptabel is is een hele andere zaak. Er is altijd wel iemand die vind dat iets anders moet maar daarmee is dat nog wel een feit. En je zegt: “Daarnaast: de lichamelijke integriteit van de vrouw is meer dan ‘een groot goed’ het is een universeel grondrecht. Dat een foetus rechten zou hebben en dat abortus moord is zijn verzinsels van de pro-life beweging, emotionele, niet-rationele en dus valse argumenten” De lichamelijke integriteit van de vrouw is zeker een universeel grondrecht. Maar ook dit grondrecht is netzoals alle andere grondrechten ook niet absoluut. Elk grondrecht mag door de wetgever worden ingeperkt. Dat ook een levensvatbare foetus vanaf 24 weken rechten heeft is niet alleen iets van de pro life beweging. Het is een standpunt wat in Nederland maatschappelijk algemeen aanvaard is. Ook in andere landen is dat vergelijkbaar of strenger. Want wanneer beginnen de grondrechten qua lichamelijke integriteit voor de foetus dan volgens u? Na geboorte of als het kind 18 jaar is?