Falende Faber voert niets uit, lokale bestuurders wanhopig door incompetentie PVV-minister Actueel • Vandaag

Nu bestaat het kabinet Wilders 1 sowieso al niet uit de meest capabele bewindspersonen, maar PVV-minister Marjolein Faber (Vreemdelingenhaat) slaat werkelijk alles. Sinds haar aantreden als minister heeft ze werkelijk niets voor elkaar gekregen, behalve dan dat drie van haar vier woordvoerders ervandoor zijn gegaan. Lokale bestuurders zitten inmiddels met de handen in het haar, zo meldt NRC. Als ze de minister al te pakken kunnen krijgen, is er van ook maar enig inhoudelijk gesprek geen enkele sprake.

Faber heeft vanaf dag 1 de missie om Nederland zo goed als af te sluiten voor asielzoekers. Daarvoor wilde de PVV-minister een noodwet in het leven roepen om zo het parlement buitenspel te zetten en draconische maatregelen in te voeren. Dat kwam niet van de grond omdat de minister bij hoog en laag kon beweren dat er een crisis was, maar op geen enkele manier in staat bleek daar een "dragende motivering" voor te vinden. De crisis die er wel is, is een opvangcrisis omdat opeenvolgende kabinetten Rutte die vakkundig hebben wegbezuinigd. Gemeenten proberen ondertussen asielzoekers een plek te geven, maar lopen bij het Rijk tegen een muur aan van onwil.

In NRC klagen de lokale bestuurders over de werkwijze van Faber. "Is er contact? Ja. Is het inhoudelijk? Nee," laat een van hen optekenen. Ook schrijft NRC:

Betrokkenen vertellen deze krant dat Faber eind september tijdens de samenkomst met lokale bestuurders een geharnaste en geprikkelde indruk maakte. Zo zou de minister kritische vragen over het voorgenomen asielbeleid van het kabinet steeds als persoonlijke aanvallen opvatten. Bij kritische vragen over de uitvoerbaarheid van haar asielplannen, reageerde ze met oneliners die ze ook vaak in de Tweede Kamer bezigt: „Er waait een nieuwe wind”, „de kiezer heeft gesproken” en „wen er maar aan”.