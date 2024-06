Zelfs de Telegraaf en WNL geloven niet meer in Schoof-Wilders

Ook maandag was in de Telegraaf en op 'vrolijk rechtse' omroep WNL alweer de nodige kritiek te horen. Op de door Geert Wilders zo bejubelde 'waar het kan, mogen mensen weer met 130 km/u door het land rijden'. De Telegraaf, gemiddeld genomen toch ook wel een liefhebber van asfalt en harder rijden, besloot die bewering eens uit te pluizen. En uiteraard blijkt dat ook hier voor het ministerie van Infrastructuur - bestierd door twee PVV'ers, Barry Madlener en Chris Janssen - niets te behalen valt. De krant meldt: "Het lijkt op dit moment nergens te kunnen. Een combinatie van verkeersveiligheid, stikstofproblemen en herrieperikelen zit de herinvoering van de 130-norm in de weg."

Volgens de Telegraaf is 130 rijden een utopie. Dat stikstofnorm kan niet gewijzigd worden, die is Europees geregeld en Nederland stoot al meer uit dan wettelijk gezien mag. Compenseren dus. Maar in dat geval moet je bijvoorbeeld de PAS-melders naar huis sturen of boeren uitkopen, wat betekent dat Caroline van der Plas direct op haar achterste hoeven gaat staan. En dus stelt de T. de voor dit kabinet onmogelijke vraag waar de coalitie de prioriteit legt: "bij 130 rijden, of bij het helpen van zogenoemde PAS-melders, het vlot trekken van de huizenmarkt of het onderhoud aan en investeren in infrastructuur."