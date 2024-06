Twijfels over Dick Schoof nemen toe: ‘Geen achterban, geen ervaring, geen profiel’

Zelfs Sjuul Paradijs, de rechtse houwdegen die jarenlang hoofdredacteur was van De Telegraaf, gruwt van het nieuwe ultrarechtse kabinet. Op X deelt hij zijn zorgen over wat hij een “PVV-kabinet” noemt. Paradijs vreest voor “ondermijning van de positie van Nederland: internationaal, financieel, sociaal. Die lui weten niet waarover ze praten. Liegen wordt de standaard.”

Ook het premierschap van Schoof zit Paradijs niet lekker . Hij verwacht dat de partijloze minister-president in de Europese Unie nauwelijks iets voor elkaar zal weten te krijgen – en dat terwijl het hoofdlijnenakkoord volstaat met doelen in Brussel voor elkaar gebokst moeten worden. “Schoof mist politieke power. Als politiek weeskind is Schoof aan Wilders schatplichtig. Geen achterban, geen ervaring met uitleg beleid, geen profiel.”

Paradijs is bepaald niet de enige die twijfelt over Schoof. In zijn eerste publieke optredens was hij allesbehalve doortastend. De beoogde premier oogde zenuwachtig, en verwees als een echte ambtenaar naar politici die verantwoordelijk zouden zijn, terwijl hij binnenkort toch echt zelf aan de touwtjes trekt.