VVD’ers verbijsterd over totaalmalloten die Wilders voordraagt als minister

De VVD-leden die nog wel zelfstandig kunnen nadenken, zijn verbijsterd over verscheidene bewindslieden die hun oud-partijgenoot Geert Wilders deze week naar voren schuift. Dat de VVD-leiding geen stokje voor hun kandidatuur steekt, verbaast zo mogelijk nog meer.

Waarom werd Gidi Markuszower bijvoorbeeld pas afgevoerd na de screening door de AIVD? Waarom ging Dilan Yeşilgöz niet voor zijn kandidatuur liggen? Dat Markuszower een gevaarlijke extremist is, was immers al wijd en zijd bekend. “De politiek liet hem door. De AIVD hield hem tegen”, constateert Mark Thiessen, in het verleden beleidsmedewerker en campagnestrateeg van de VVD.