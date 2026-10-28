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Zelensky naar Nederland, kabinet trekt geld uit voor energievoorziening Oekraïne Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 184 keer bekeken • Bewaren

Volodymyr Zelensky brengt woensdagavond een bezoek aan koning Willem-Alexander. Voorafgaande aan het bezoek aan Paleis Huis Ten Bosch zal de Oekraïense president spreken met premier Rob Jetten en de ministers Dilan Yesilgöz (Defensie) en Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken). De NOS bericht :

“De Oekraïense president spreekt ook met kopstukken uit het Nederlandse en Oekraïense bedrijfsleven. Het bezoek komt op de dag dat Nederland een nieuw steunpakket voor Oekraïne heeft aangekondigd. Het kabinet stelt 1,2 miljard euro aan niet-militaire steun beschikbaar voor de komende drie jaar.”

Oekraïne heeft het zwaar. Het corrupte Trump-regime kiest steeds meer de kant van Vladimir Poetin. Bovendien heeft Oekraïne zwaar te lijden onder de toegenomen aanvallen van Rusland op de burgerbevolking en de energievoorziening .

Het kabinet zal onder meer subsidies verstrekken aan Nederlandse energiebedrijven die de komende maanden willen helpen om de Oekraïners de winter door te helpen, zo heeft de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sjoerd Sjoerdsma (D66) aangekondigd. Het AD schrijft :

“Met dit Nederlandse geld kunnen spullen van gaswinningsbedrijf NAM verscheept worden naar Oekraïne, zegt Sjoerdsma. „Turbines, transformatoren, kabels: dat is eigenlijk goed spul, tweedehands is, maar waar wij geen nut meer van hebben. Dat wordt hier naar toe gebracht en wordt hier ingezet.””