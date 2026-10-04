Poetin bereidt aanvallen voor op Oekraïense energievoorziening en probeert VS te verleiden met oliemiljarden voor Trumps vrienden Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 175 keer bekeken • Bewaren

Vladimir Poetin schaakt op verschillende borden in een poging om Oekraïne een vernietigende slag toe te brengen. Volodymyr Zelensky waarschuwt voor geheime Russische plannen om de komende maanden massale aanvallen uit te voeren op de Oekraïense energievoorziening. De Volkskrant schrijft:

“Volgens Zelensky voorziet de Russische luchtcampagne in systematische aanvallen met ballistische raketten en de nieuwe snelle Shahed-drones op de energie-, elektriciteits- en watervoorziening en andere burgerdoelwitten. Het doel zou onder meer zijn om tijdens de herfst en de winter de drie grootste steden te isoleren van de rest van het land, het openbare leven lam te leggen en de bevolking te demoraliseren.”

Met de aanvallen wil Poetin onder meer drie Oekraïense kerncentrales buiten werking stellen. Ook heeft het imperialistische Russische leger het voorzien op de riolering in grote steden en Oekraïense datacenters.

Tegelijkertijd probeert Poetin de Amerikanen te verleiden met regelrechte omkoping. In gesprekken met het Trump-regime heeft de Russische oorlogsmisdadiger vrienden en familie van Trump miljarden in het vooruitzicht gesteld, meldt The New York Times.

De deal heeft betrekking op Russische olievelden, raffinaderijen en tankstations die nu nog in handen zijn van Lukoil. Die zouden worden overgedragen aan zakenmensen die gelieerd zijn aan Trumps schoonzoon Jared Kushner en Steve Witkoff, de favoriete onderhandelaar van de Amerikaanse president. Ook Todd Boehly, die 2 miljoen dollar heeft gedoneerd aan Trump, zou profiteren van de afspraken. The New York Times schrijft:

“De aanstaande deal vormt een opvallende vermenging van persoonlijke zakelijke belangen en geopolitiek. (…) De Russische president Vladimir Poetin bracht de deal ter sprake tijdens een ontmoeting met Witkoff en Kushner in het Kremlin op 5 september; dit melden drie personen die op de hoogte zijn van het gesprek. Volgens een van hen stelde Poetin voor de deal te sluiten om te laten zien dat de Russen zaken kunnen doen met de Verenigde Staten.”