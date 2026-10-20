Omdat Poetin oorlog niet kan winnen, laat hij nu veel meer Oekraïense burgers vermoorden Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 149 keer bekeken • Bewaren

Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne loopt enorm op. In de eerste negen maanden vielen er 59 procent meer burgerslachtoffers dan in dezelfde periode vorig jaar. In september was er zelfs sprake van een toename met 85 procent. Dat blijkt uit cijfers van de VN-missie voor mensenrechtenmonitoring in Oekraïne (HRMMU). Mo.be bericht :

“Vooral steden als Kiev, Cherson, Charkiv en Zaporizja betalen een hoge tol. In Kiev werden op 22 van de 30 dagen burgerslachtoffers geregistreerd. Dat is vaker dan in welke andere maand ook sinds het begin van de Russische invasie.”

Alles wijst erop dat Vladimir Poetin, die eerder al op grote schaal Oekraïense kinderen liet ontvoeren , het lijden bij de bevolking van Oekraïne zoveel mogelijk wil verergeren. Twee weken geleden werd bekend dat de Russische dictator opdracht heeft gegeven tot aanvallen op de Oekraïense energievoorziening. Vorige week kwamen daardoor al een half miljoen Oekraïners zonder stroom te zitten. Ook bruggen, de riolering in grote steden en datacenters staan inmiddels op het aanvalslijstje van het Russische leger.

Het einde van de Russische aanvallen op burgers zijn nog niet in zicht. “De eerste twee weken van oktober waren bij de dodelijkste voor burgers in jaren”, verklaart onderzoekster Danielle Bell (HRMMU). Zij verwacht dat de aanvallen op elektriciteitscentrales in de winter tot nog veel grotere ellende voor de Oekraïense bevolking zullen leiden.

Volgens Donald Trump doet Poetin niets verkeerd.