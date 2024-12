YouTube haalt uitzendingen van tuigvlogger Jan Roos offline

Vijf afleveringen van het programma RoddelPraat van Jan Roos en Dennis Schouten zijn niet meer te bekijken via YouTube. De uitzendingen zijn in strijd met beleid tegen intimidatie en cyberpesten, meldt Nu.nl .

In een mail licht YouTube toe waarom de afleveringen offline zijn gehaald. “Content die ongewenste seksualisering bevat of iemand aanvalt met langdurige beledigingen of scheldwoorden op basis van hun fysieke kenmerken of beschermde groepsstatus, zoals leeftijd, handicap, etniciteit, geslacht, seksuele geaardheid of ras, is specifiek niet toegestaan.”