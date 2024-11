Treitervlogger Jan Roos aangehouden om oproep tot geweld rond Sunneklaas op Ameland Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1229 keer bekeken • bewaren

Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar uitlatingen die woensdag op het YouTube-kanaal RoddelPraat zijn gedaan. Jan Roos, een van de presentatoren van het onlineprogramma, is aangehouden. Dat meldt ANP.

Volgens het OM werd "opgeroepen tot geweld en een suggestie werd gedaan hoe om te gaan met journalisten op Ameland op en rond het Sunneklaas-feest". In de bewuste uitzending raadt Roos Amelanders aan zich te verenigen "met hooivorken en fakkels" en journalisten die verslag willen doen "van het eiland af te trappen". "Oprotten. Afmaken. Nog voor ze van de boot afkomen, neerknallen", aldus Roos.

Een jaar geleden toog een cameraploeg van Pownews naar Ameland om er verslag te doen van Sunneklaas. Verslaggever Aryan Parsa werd van de weg gereden en bedreigd door eilandbewoners die geen pottenkijkers willen bij hun schimmige feest. Politiebescherming was er evenmin. Twee Amelanders werden uiteindelijk vervolgd voor openlijke geweldpleging tegen en bedreiging van de driekoppige cameraploeg van PowNed. Dit jaar kondigde Pownews aan opnieuw naar Ameland te gaan voor een Sunneklaas-journaal. Roos, die als een soort omgekeerde koning Midas alles wat hij aanraakt in stront ziet veranderen en ook met zijn oud-werkgever Powned in de clinch ligt, dacht daar blijkbaar het zijne van.