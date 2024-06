Yesilgöz: Zorgen om leugenachtige PVV-racist Marjolein Faber als vervanger voor staatsgevaarlijke Markuszower

VVD-leider Dilan Yeşilgöz heeft twijfels bij de nieuwe kandidaat-minister Marjolein Faber die de PVV naar voren heeft geschoven. Dat meldt ANP. Faber is "niet onomstreden", aldus Yeşilgöz met een flink gevoel voor understatement. Die zorgen heeft ze bij partijleider Geert Wilders en de formateur neergelegd zegt Yeşilgöz vrijdag voor de ministerraad.

Faber is de nieuwe kandidaat op de nieuwe migratiepost nadat de kandidatuur van Gidi Markuszower was ingetrokken omdat hij niet door de screening van de veiligheidsdienst kwam. Faber is een notoire verspreider van racistisch nepnieuws.