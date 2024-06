Oppositie wil weten waarom de blijkbaar staatsgevaarlijke PVV'er Markuszower wel Kamerlid mag zijn

Racist Gidi Markuszower werd nog voor de hoorzittingen al afgeserveerd af beoogd PVV-minister omdat hij niet door de AIVD-screening kwam. De oppositie wil nu weten of iemand die kennelijk niet met gevoelige informatie vertrouwd kan worden, wel gewoon Kamerlid mag blijven. Dat meldt de NOS .

Na de blunders met Gom van Strien en Ronald Plasterk, hoef je van het beoordelingsvermogen van PVV-leider Geert Wilders niet veel te verwachten. Desondanks had zelfs hij op zijn vingers kunnen natellen dat er nogal wat bezwaren aan de benoeming van Markuszower kleven. In 2010 moest hij immers al een Kamerlidmaatschap aan zich voorbij laten gaan, omdat de AIVD ontdekte dat hij nauwe banden onderhield met een buitenlandse inlichtingendienst, vermoedelijk de Israëlische Mossad. Daarnaast staat Markuszower toch vooral bekend als racistische hardliner die de debatten gebruikt om naziretoriek over migranten te spuien en om collega-politici te bedreigen met tribunalen.