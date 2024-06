PVV schuift nepnieuwsverspreider Marjolein Faber naar voren als vervanger Gidi Markuszower

Nu Gidi Markuszower is afgevoerd als beoogd minister van Asiel en Migratie, schuift de PVV Marjolein Faber naar voren. Dat schrijft Geert Wilders op X. Hij gaat in zijn bericht ook uiterst summier in op de bezwaren tegen Markuszower: “De inhoud van de naslag over Gidi Markuszower was reden voor mij om zijn kandidatuur in te trekken.”