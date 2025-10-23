Yesilgöz wil antifascistisch gedachtegoed verbieden Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 258 keer bekeken • bewaren

Dilan Yesilgöz, de lijsttrekker die de VVD naar het uiterst rechtse spectrum heeft getrokken, wil dat het antifascistiche gedachtegoed verboden wordt. Dat verklaarde ze bij Nieuwsuur waar ze aan de beurt was in de reeks interviews waarin lijsttrekkers kritisch ondervraagd worden, een journalistieke benadering die in de huidige gezelligheidscultuur van de tv een zeldzaamheid is.

Yesilgöz werd geconfronteerd met haar ook binnen de partij zeer omstreden steun aan een motie van het ultrarechtse Forum voor Democratie om Antifa als terroristische organisatie aan te merken. In de praktijk heeft alleen een verdenking daarvan voor individuen grote consequenties, bijvoorbeeld ten aanzien van hun bewegingsvrijheid. De motie is ook opmerkelijk omdat Antifa geen structuur kent en geen organisatie is. Het gaat om mensen die zich in tal van landen en op verschillende manieren verzetten tegen extreemrechtse manifestaties. Ook de AIVD maakte duidelijk dat Antifa helemaal geen organisatie is.

Yesilgöz stelt dat ze nu niet meer voor de motie zou kiezen maar weigerde haar steun aan de motie in te trekken. Alsof dat niet al verwarrend genoeg is, verklaarde ze vervolgens dat ze niet Antifa zelf maar het 'gedachtegoed' wilde verbieden.