Beland ik door deze motie van BBB, PVV en FVD straks in de gevangenis? Opinie

Francisco van Jole

De Tweede Kamer, waar jammerend ultrarechts nog altijd kan rekenen op een meerderheid, heeft een motie aangenomen om 'antifa' tot terroristische organisatie te bestempelen. FvD, BBB en PVV kwamen met dat bizarre voorstel in navolging van hun grote voorbeeld Donald Trump die druk bezig is de vrijheid van meningsuiting te vermoorden. Met steun van VVD, SGP en JA21 werd de motie aangenomen.

Die motie is ook bijzonder omdat antifa geen organisatie is maar een verzamelnaam voor losse groepen die zich in tal van landen verzetten tegen opkomend fascisme. Meestal gebeurt dat geweldloos maar antifa is in voorkomende gevallen desnoods bereid over te gaan tot zelfverdediging. Fascistisch straatgeweld wordt dan met geweld bestreden. De beweging is geïnspireerd op de Antifaschistische Aktion, een militante antinazi-actiegroep van vóór de Tweede Wereldoorlog die de confrontatie aanging met de knokploegen van Hitler.

De ultrarechtse motie die antifa als terreur kenmerkt is levensgevaarlijk, zeker in het licht van de nieuwe antiterreurwetgeving die het kabinet wil doorvoeren. Daardoor wordt sympathiseren met "terroristische organisaties" verboden en ik verzeker dat doe je sneller dan je denkt. Om je een idee te geven, op mijn laptop, de computer waar ik deze tekst op tik, prijkt al een tijd een sticker van antifa, de Parijse afdeling. Niet omdat ik van geweld houd maar omdat het laat zien welke kant de geschiedenis uitgaat en waakzaamheid geboden is. Die sticker kan me dus straks gevangenisstraf gaan opleveren. Dat klinkt je misschien overdreven in de oren maar kijk wat de Ierse bestseller schrijfster Sally Rooney overkomt: zij kan niet meer naar Engeland reizen om een prijs op te halen omdat ze sympathiseert met Palestine Action, een vreedzame actiegroep die ook al als terroristisch is aangemerkt. De geschiedenis is de toekomst in hoog tempo aan het inhalen.

Omdat ik altijd kies voor makkelijke vormen van verzet, zocht ik nadat ik donderdagavond van het Kamerbesluit hoorde online naar een t-shirt met het antifa logo. Als ik dan toch de gevangenis in moet, dan maar goed gekleed. Al kan het natuurlijk zijn dat ik na een veroordeling op de terroristenafdeling beland, in zo'n overall.

Via een account van antifa op Instagram kwam ik bij een online webshop waar t-shirts verkocht worden. Een daarvan draagt de tekst "Ik discusieer niet mensen die John Brown neergeschoten zou hebben..." Ik had nog nooit van John Brown gehoord maar waarom zou je een t-shirt dragen met de tekst van iemand die mensen heeft neergeschoten en geen Che Guevarra heet? Daar wilde ik meer van weten.

John Brown, zo leerde ik al snel, was een Amerikaanse militante bestrijder van slavernij in de 19e eeuw. Hij voerde onder meer een overval op een wapendepot uit om vervolgens tot slaaf gemaakten in de zuidelijke staten van geweren te voorzien en zo een gewapende opstand tegen het onrecht te starten. Hij werd opgepakt, op 59-jarige leeftijd ter dood veroordeeld door de racistische machthebbers en opgehangen. Door velen in de VS wordt hij als een verzetsheld beschouwd en zeker door antifa, die hem als icoon gebruiken.

De wereldgeschiedenis zit vol verrassingen, weet iedereen die wel eens een boek leest, dus toen ik verder zocht, ontdekte ik dat er een lied is gewijd aan John Brown. Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog, die draaide om het afschaffen van de slavernij, werd dit marsnummer John Brown's Body erg populair. Later werd het lied omgevormd tot de Battle Hymn of the Republic en de tekst aangepast. Iedereen kent die versie.

Maar het origineel is ook nog populair en wordt onder meer vertolkt door Helmut Lotti maar ook door - en toen brak mijn klomp - het Christelijk Mannenkoor 'Eiland Urk'. Deze SGP-genossen bezingen dus een icoon van antifa. Benieuwd wanmeer de gedachtegestapo van FVD, BBB en PVV er op de deur gaat kloppen. Met hun idiote motie in de hand.