VVD-senator verlaat partij om extreemrechtse PVV-koers Yesilgöz en gaat zelfstandig verder

VVD-senator Cees van de Sanden heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd en gaat verder als eenmansfractie in de Eerste Kamer. De 62-jarige advocaat bestuursrecht kan niet langer aanzien hoe de VVD volgens hem de liberale principes verkwanselt en steeds verder naar rechts opschuift.

Van de Sanden zegt in een interview met de Volkskrant dat de partij de afgelopen twee jaar onder Dilan Yesilgöz is 'weggedreven van haar kernwaarden'. Hij spreekt van een groeiend lijstje ergernissen: het kabinetsplan om noodrecht in te zetten voor asielbeleid noemde hij een rode vlag, het plan om asielzoekers uit te zetten naar Oeganda noemt hij terecht in strijd met verdragen, en de stompzinnige motie om "antifa" als terroristische organisatie aan te merken is volgens hem buitengewoon onrechtsstatelijk.

Van de Sanden hekelt ook de manier waarop VVD-prominenten zich uitlaten en wel erg losjes omgaan met de waarheid. Hij wijst op partijleider Yesilgöz die na de val van het kabinet beweerde dat er geen inhoudelijke meningsverschillen waren over het tienpuntenasielplan van Geert Wilders, terwijl dat volgens Van de Sanden gewoon het PVV-verkiezingsprogramma is dat juridisch onmogelijk en liberaal onwenselijk is. Ook noemt hij het voorbeeld van Tweede Kamerlid Queeny Rajkowski die op X loog dat een azc midden in een woonwijk zou komen, terwijl het bij een bedrijventerrein was gepland. Van de Sanden zegt zich eraan te hebben gestoord dat de VVD meegaat in populistische retoriek - zoals bij de hetze van Yesilgöz tegen zanger Douwe Bob - en op cruciale momenten juist zwijgt, zoals toen BBB-leider Caroline van der Plas zonder onderbouwing de Raad van State wegzette als D66-bolwerk.

Hoewel Van de Sanden intern herhaaldelijk zijn bezwaren heeft geuit, zegt hij zich niet gehoord te voelen. Hij zag de conservatieve stroming binnen de VVD de overhand krijgen en verloor het vertrouwen dat de partij na de verkiezingen van 29 oktober weer zou terugkeren naar haar liberale roots. Van de Sanden behoudt zijn Eerste Kamerzetel om naar eigen zeggen op te blijven komen voor liberale idealen. Op beschuldigingen van zetelroof reageert hij door te stellen dat niet hij de VVD heeft verlaten, maar dat de VVD haar kernwaarden heeft verlaten en daarmee hem.