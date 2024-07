Wopke Hoekstra lijkt opnieuw Eurocommissaris te worden, terwijl Pieter Omtzigt en Mona Keijzer zijn bloed wel kunnen drinken

Wilders-1 is van plan om Wopke Hoekstra, de CDA’er die al zijn overtuigingen bij het oud vuil zette om vorig jaar Eurocommissaris te worden, opnieuw te willen voordragen voor een belangrijke post in Brussel. Dat meldt RTL Nieuws .

“Dat het kabinet ervoor kiest Hoekstra voor te dragen is opvallend: Hoekstra is lid van het CDA. Die partij maakt geen deel uit van de huidige coalitie. Tegelijk is het ook logisch: PVV, NSC en BBB hebben geen kandidaat-commissarissen in hun partijgelederen. Alleen de VVD had mogelijk nog een andere kandidaat kunnen voordragen.”