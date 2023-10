Europese Wopke is tijdens sollicitatie opeens tegen al het beleid van Haagse Wopke Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • 444 keer bekeken • bewaren

Wopke Hoekstra blijkt tijdens zijn sollicitatiehoorzitting voor de functie van Eurocommissaris opeens faliekant tegen het beleid van het kabinet-Rutte waar hij sinds 2017 zelf deel van uitmaakte. Zo bleek hij maandag tegen fossiele subsidies, voor de Klimaatwet van Frans Timmermans en had hij spijt van zijn kille opstelling tegen de door corona getroffen Zuid-Europese landen.

Maandag spant het erom voor CDA’er Wopke Hoekstra die zijn nieuwe functie als opvolger van Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) probeert veilig te stellen terwijl hij gegrild wordt door het Europees Parlement. Sinds bekend werd dat het demissionaire kabinet Hoekstra naar voren had geschoven als nieuwe Eurocommissaris, klinkt er veel kritiek op die beslissing. Onder meer omdat de rechts-conservatieve Hoekstra nou niet bepaald de klimaatpaus is die Europa nodig heeft en die Frans Timmermans nu juist wel was.

Direct bij de start van de hoorzitting probeerde Hoekstra die kritiek weg te nemen door te zeggen dat hij ‘de basis [wil] leggen voor de Green Deal 2.0’. Hij moet ook wel, wil hij de steun krijgen van de sociaal-democraten en Groenen in het parlement, steun die hij nodig heeft om überhaupt verkozen te worden. De beloftes van Hoekstra liegen er niet om. De Volkskrant meldt:

Hoekstra zegt ‘alle instrumenten’ die hij heeft te zullen gebruiken om een reductie van de CO2-uitstoot met 90 procent te realiseren. De Commissie moet dit 2040-doel in januari vastleggen, Hoekstra bereidt dat besluit voor als hij benoemd wordt. Lukt dat, dan moet de EU in tien jaar tijd van 55 procent minder CO2-uitstoot (doelstelling voor 2030) naar 90 procent gaan. ‘Er is geen alternatief’, zei Hoekstra.

Om dat voor elkaar te krijgen, moeten volgens Hoekstra alle subsidies aan de fossiele industrie gestopt worden. Alleen al voor Nederland bedraagt dat zo’n 40 miljard euro per jaar, de reden dat Extinction Rebellion momenteel elke dag de A12 bij Den Haag bezet. Hoekstra zegt nog verder te willen gaan en wil ook “immorele” oliemaatschappijen als Shell, ExxonMobil, Chevron en BP laten meebetalen aan het herstellen van de klimaatschade. Verder moet er volgens Hoekstra voortaan belasting worden betaald over kerosine. Met het geld dat daarmee wordt opgehaald moet een fonds worden opgezet om de klaatschade in arme landen te vergoeden.

Extra opvallend tijdens de hoorzitting, is dat Wopke Hoekstra plots helemaal voor de Natuurherstelwet is. Een wet die tot doel heeft de verslechtering van de bodem, het water en de lucht tegen te gaan, de wet waar Frans Timmermans zich onuitputtelijk hard voor heeft gemaakt. Het Nederlandse kabinet waarin Hoekstra vicepremier was, probeerde die wet juist te dwarsbomen, evenals de christendemocratische Europese collega’s van Hoekstra.

Een ander opvallende draai van Hoekstra betrof zijn houding ten opzichte van de Zuid-Europese landen die aan het begin van de coronapandemie onevenredig hard getroffen werden. Hoekstra toonde zich als toenmalig minister van Financiën onverbiddelijk en wilde landen als Italië en Spanje niet financieel te hulp schieten. Hadden ze maar moeten sparen, vond Haagse Wopke. Tijdens de hoorzitting in Straatsburg zei aspirant-Europese Wopke dat hij zich destijds anders had moeten opstellen, zo meldt ANP.